Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan'a karşı oynanan maçın ardından düşüncelerini paylaştı. Efsanevi forvet, takımının 5-0'lık galibiyetine iki gol atarak önemli bir katkı sağladı. Goal.com'un haberine göre, bu maç futbolcu için sadece goller açısından değil, aynı zamanda psikolojik baskıdan kurtulması açısından da büyük önem taşıyordu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Turnuvanın ilk turunda Kongo DR ile alınan beraberliğin (1-1) ardından Ronaldo ve tüm takım yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. 41 yaşındaki forvet, o dönemi «karanlık hafta» olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, basın ve kamuoyunun baskısı o kadar güçlüydü ki, sanki kariyerini noktalamış gibi hissetmişti. Ancak Özbekistan maçı tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Tarihi sonuç ve eleştirilere yanıt

Özbekistan Milli Takımı ile oynanan maçta Cristiano Ronaldo tarihi bir başarıya imza attı. Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan dünyadaki ilk futbolcu oldu. Maçın 6. dakikasında skoru açan forvet, büyük turnuvalardaki 10 maçlık golsüz serisine de son verdi. İlk yarı bitmeden duble yaparak skoru 3-0'a getirdi.

«Tanrı çalışanlara yardım eder. Takım arkadaşlarımın bana destek olacağını biliyordum. Çok zor bir haftaydı. Sanki futbolu tamamen bırakmışım gibiydim. Ancak her zamanki gibi sabrettim, çünkü her şeyden çok çalışmaya inanırım. İtiraf etmeliyim ki zordu ama geri döndük», diye belirtti Al-Nassr yıldızı.

Ronaldo, eleştirilerin kariyerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu çok iyi biliyor. Ona göre, takım kötü bir sonuç aldığında ana darbe her zaman ona ve teknik direktöre yöneliyor. «23 yıldır bu sektördeyim. İşler iyi gittiğinde Cristiano harikadır, kötüye gittiğinde ise yaşlanmış ve emekli olması gerektiği söylenir. Her zaman böyle oldu», diyor forvet.

Portekiz'in gelecek planları

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı, bu galibiyetin ardından K grubunda play-off aşamasına çıkma şansını önemli ölçüde artırdı. Özbekistan Milli Takımı, güçlü rakibe karşı direnç göstermeye çalışsa da rakibin tecrübesi ve ustalığı kendini gösterdi. Portekizliler ön alanda baskı kurarak oyun tarzlarını tam anlamıyla sergilediler.

Dikkat çekici olan nokta, Ronaldo'nun Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısının 10'a ulaşmış olmasıdır. 2006'daki çıkışından bu yana her turnuvada rakip ağları sarsmaya devam ediyor. Bu sonuç, sadece fiziksel durumunun değil, aynı zamanda üst düzey istikrarının da bir kanıtıdır. Artık Portekiz, gruptaki sonraki maçlara daha güvenle hazırlanacak.