Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı

FIFA tarihinde ilk kez üç ülkenin — ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası, giderek daha heyecanlı ve amansız bir aşamaya giriyor. Turnuvanın ilk günlerinde, mundiale veda eden ilk şanssızlar ve bir sonraki aşama biletini cebine koyan milli takımlar şimdiden belli oldu.

Ancak şu anda tüm dünya futbol kamuoyunun ve uzmanların dikkati, «K» grubundaki ikinci turun merkez maçına odaklanmış durumda.

Sürpriz Özbekistan ve yaralı favori Portekiz

Gelecek mücadelede futbol camiası için kapasitesi ve taktik hamleleri hâlâ "gizli" olan turnuva debutantı — Özbekistan milli takımı, grubun ve turnuvanın asıl favorisi olarak kabul edilen Portekiz'e karşı sahaya çıkacak. Portekizliler ilk turda bekledikleri oyunu sergileyemediler ve tüm potansiyellerini göstermekte zorlandılar. Bu nedenle, her iki taraf için de bu maç çok şeyi belirleyecek.

Bu karşılaşmaya olan ilginin günden güne artmasının en büyük nedenlerinden biri, şüphesiz Cristiano Ronaldo'dur.

Ronaldo'nun son şansı ve eleştiri dalgası

Tıpkı Lionel Messi gibi kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası'na katılan Portekizli efsanenin geniş koleksiyonunda eksik olan tek ödül Dünya Kupası. Kuzey Amerika topraklarında düzenlenen bu mundial, 41 yaşındaki Cristiano için son şans. Çünkü kimse onun dört yıl daha bekleyip bir sonraki Dünya Kupası'na gideceğine inanmıyor.

İlk turdaki başarısızlığın ardından Ronaldo sert eleştirilerin hedefi oldu:

Birçok taraftar, teknik direktör Roberto Martinez'den Özbekistan maçında onursal forveti yedek kulübesinde tutmasını talep ediyor.

Eleştirmenler, onun yerine sahada hırslı ve hızlı gençlere şans verilme vaktinin geldiğini vurguluyorlar.

Ancak Cristiano Ronaldo kolay pes edenlerden değil. Milli takımdaki mutlak nüfuzunu ve yetkilerini kullanarak, her maçta tam performans sergilemeye karar verdi.

Instagram açıklaması ve 230. rekor maç

Özbekistan milli takımına karşı oynanacak mücadele, Cristiano Ronaldo için Portekiz formasıyla çıktığı 230. jübile maçı olarak tarihe geçecek. Böylesine sorumluluk gerektiren bir aşamada, efsane futbolcu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara kesin bir açıklama yaptı.

Ronaldo, Instagram sayfasına antrenman sürecinden birkaç hırslı fotoğraf paylaştı ve altına kısa ve öz bir şekilde şöyle yazdı:

«Tüm odağımız üzerimizdeki göreve odaklanmış durumda!»

Uzmanlar ve taraftarlar arasında çeşitli tartışmalar sürerken, Cristiano ve takımı Özbekistan maçına yüksek bir motivasyonla hazırlanıyor.