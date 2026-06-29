Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti

·51·Spor
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti

Özbekistan milli takımının deneyimli savunmacısı Umar Eshmurodov, uluslararası kariyerini sonlandırma kararı aldı. Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak hiçbir maçta süre alamayan futbolcu, taraftarlarına duygusal sözlerle seslendi.

33 yaşındaki savunmacının kısa açıklamasının ardında, milli forma altında geçen yıllarca emek, 39 maç ve gerçekleşmeyen son bir hayal var.

«Artık bir taraftar olarak devam edeceğiz»

Umar Eshmurodov, milli takımdaki kariyerini noktaladığını resmi Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

«Milli takım bir rüya, onur, şeref ve gururdur... Artık bir taraftar olarak devam edeceğiz. İleri, Özbekistan!» diye yazdı futbolcu.

Bu sözler kısa sürede taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti

Dünya Kupası'na gitti ama sahaya çıkamadı

Nasaf savunmacısı, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası için nihai kadrosunda yer almıştı.

Ancak Fabio Cannavaro yönetimindeki teknik heyet, grup aşamasındaki üç maçın hiçbirinde ona şans vermedi. Böylece Eshmurodov, tarihi Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile süre alamadı.

Deneyimli futbolcu, milli takım formasıyla taraftarlara yeşil sahada veda etme fırsatı bulamadı.

Milli takım kariyeri rakamlarla

Umar Eshmurodov, Özbekistan milli takımı formasıyla ilk kez 2020 yılında sahaya çıktı.

Kriter

Sonuç

Yaş

33

Milli takım debutu

2020

Oynadığı maç sayısı

39

2026 Dünya Kupası süre

0 dakika

Güncel kulübü

Nasaf

Merkez savunmadaki güvenilir performansı, hava toplarındaki hakimiyeti ve büyük maçlardaki tecrübesiyle milli takıma hizmet etti.

Bir devir kapandı

Eshmurodov'un kararı, Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası macerasının ardından açıklandı. Futbolcu turnuvada oynayamamış olsa da, milli takımla birlikte tarihi turnuvaya gitti ve ülke futbolunun önemli bir dönemine tanıklık etti.

Artık Özbekistan milli takımını saha dışından, sıradan bir taraftar olarak destekleyeceğini belirtti.

Sizce Umar Eshmurodov'a Dünya Kupası'nın son maçında şans verilmeli miydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Umar EshmurodovÖzbekistanNasafFabio CannavaroInstagram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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