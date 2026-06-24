Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi

·191·Spor
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi

Portekiz maçından sonra Abduqodir Husanov'un üzüntüden ağladığını birçok kişi gördü. Bu, sıradan bir mağlubiyet sonrası hissedilen bir duygu değildi. O, Avrupa futbolundaki gereksinimleri, tempoyu ve baskıyı milli takımdaki birçok futbolcudan daha iyi biliyor. Çünkü kendisi de bu ortamda zorlanarak, hatalar yaparak ve yavaş yavaş uyum sağlayarak gelişti.

Maç boyunca savunmadan çıkıp ileriye yöneldiği anlar tesadüf değildi. Husanov sahadaki farkı hissetti. Takımın hangi noktalarda geride kaldığını ve rakibin hangi hızda hareket ettiğini diğerlerinden daha önce kavradı.

Premier League'deki ilk dönemi de kolay geçmemişti. Chelsea'ye karşı oynanan maçta hatalar yaptı ve sert eleştiriler aldı. Ancak zamanla bu zorluklar onu daha güçlü bir futbolcuya dönüştürdü. Şu an Abduqodir'in hangi seviyeye ulaştığını görüyoruz.

Özbekistan milli takımı da şu an benzer bir aşamada. Takım ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve kura onu en zorlu gruplardan birine yerleştirdi. Kolombiya ve Portekiz maçları milli takım için büyük bir sınav oldu. Sonuç acı verici olsa da, bu seviyedeki futbol tam da bu tür hatalar, mağlubiyetler ve baskılar aracılığıyla öğrenilir.

Abduqodir Avrupa'da güçlü rakiplere karşı oynayarak piştiyse, milli takım da Dünya Kupası'nda benzer bir süreçten geçiyor. Bu tür mücadeleler, futbolculara daha hızlı karar vermeyi, baskı altında hareket etmeyi ve yüksek tempoya uyum sağlamayı öğretir.

Bu nedenle, şu an takımı yerin dibine sokma veya futbolcularla alay etme zamanı değil. Onlar zorlu bir geçiş süreci yaşıyorlar. Abduqodir gibi onlar da hatalardan sonra ayağa kalkabilir, güçlenebilir ve yeni bir seviyeye çıkabilirler.

Böyle zamanlarda milli takıma destek olmak gerekir. Çünkü bu yolun en zor kısmı tam da şu an yaşanıyor.

Abduqodir HusanovÖzbekistanPortekizDünya KupasıPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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