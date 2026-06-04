Özbek Tekvandocular Roma Grand Prix Turnuvasında Mücadele Edecek

Mevcut spor sezonu, Özbek spor tutkunları için heyecan verici anlarla dolu olmaya devam ediyor. Birkaç gün içinde, yani 5-7 Haziran tarihlerinde, İtalya'nın güzel başkenti Roma, prestijli WT Tekvando Grand Prix turnuvasına ev sahipliği yapacak. Dünyanın en güçlü tekvando ustalarının bir araya geleceği bu büyük organizasyonda, ülkemizi Özbekistan milli takımı geniş bir kadroyla temsil edecek.

Turnuva prestiji ve yüksek sıralama puanları

Belirtmek gerekir ki, Roma'nın ev sahipliği yaptığı bu uluslararası turnuva G-6 kategorisine dahildir. Bu durum, sporcularımız için sadece prestijli madalyalar kazanmak adına değil, aynı zamanda dünya ve Olimpiyat sıralamaları için hayati önem taşıyan puanlar elde etmek adına da harika bir fırsattır. Özbekistan Tekvando Birliği tarafından açıklanan resmi bilgilere göre, temsilcilerimiz İtalya'ya şu güçlü kadroyla gidiyor:

İtalya'ya giden kadromuz

Takım antrenör ekibi, bu kritik müsabakalar için hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde en yetenekli ve umut vadeden sporcuları seçti:

Erkek Takımı:

-58 kg: Jahongir Xudoyberdiyev

-68 kg: Diyorbek To‘xliboyev

-68 kg: Najmiddin Qosimhojiyev

-80 kg: Jasur Jaysunov

+80 kg: Marat Mavlonov

+80 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev

Kadın Takımı:

-57 kg: Madina Mirabzalova

-67 kg: Ozoda Sobirjonova

+67 kg: Svetlana Osipova (dünya ve Olimpiyat tecrübesine sahip tecrübeli sporcumuz)

Taraftarların Umudu: Milli takım kadrosunda hem tecrübeli uluslararası turnuva şampiyonları hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye hazır hırslı genç sporcular yer alıyor. Bu durum, İtalya'daki kortlarda vatandaşlarımızdan yüksek başarılar ve podyumlar beklemek için sağlam bir temel oluşturuyor.

Biz de Roma'daki tatamilerde vatanımızın onurunu savunacak tüm tekvandocularımıza ve antrenör ekibine büyük zaferler ve güzel galibiyetler diliyoruz! Özbek sporunun en güncel, resmi ve sevindirici haberlerini her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle takip edin.