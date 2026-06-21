Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı

X (Twitter) ağındaki saygın Liverpool Hub sayfasının paylaştığı habere göre, İngiliz kulübü Liverpool, Özbekistan milli takımı ve Türkiye'nin Başakşehir kulübü orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'i yakından takip ediyor.

Transfer söylentilerinin detayları

İngiliz devinin gözlemcileri, Özbek futbol yıldızını şu büyük turnuvada özel olarak takibe almış durumda:

Odak noktasında: Fayzullayev, hem Başakşehir hem de milli takım formasıyla sergilediği etkili ve dinamik performansıyla Liverpool teknik ekibinin dikkatini çekti.

2026 Dünya Kupası'ndaki parlayışı: Abbosbek şu anda Özbekistan milli takımıyla Dünya Kupası'nda aktif olarak mücadele ediyor. İlk turda Kolombiya ağlarını sarsarak üst düzey bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sıradaki önemli fırsat

Eğer İngiliz kulübünün gözlemcileri Abbosbek'i izlemeye devam ederse, 2026 Dünya Kupası sonunda bu ilginin ciddi ve resmi bir teklife dönüşmesi şaşırtıcı olmaz.

Hatırlatalım, Fayzullayev ve Özbekistan milli takımı bir sonraki kritik maçını 23 Haziran saat 22:00'de Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık yaptığı Portekiz'e karşı oynayacak. Bu maç, sadece milli takımımızın puan alması için değil, aynı zamanda futbolcumuzun yeteneklerini Avrupalı gözlemcilere bir kez daha kanıtlaması için harika bir fırsattır.