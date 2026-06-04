Özbekistan milli takımının maçları okullarda gösterilecek

Ülkemizin futbol severleri ve milli takımımızın sadık taraftarları için uzun zamandır beklenen, gerçekten bayram havasında bir müjde! Bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında yeşil sahalarında başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nda vatanımızın onurunu koruyacak milli takım futbolcularımızı yüksek düzeyde desteklemek amacıyla cumhuriyet genelinde kapsamlı bir girişim başlatıldı. Ülkemizdeki genel eğitim okullarının altyapısında özel 'Taraftar Alanı' projesi düzenleniyor.

Bu proje kapsamında ülkemizdeki toplam 220 okul futbolseverler için benzersiz canlı yayın merkezlerine dönüştürülecek.

Tüm ilçe ve şehirler kapsanacak

Bu harika girişim, Özbekistan'ın uzak bölgelerini de dışarıda bırakmadan, 208 ilçe ve şehrini tam olarak kapsayacak. Belirtilen bu eğitim kurumlarında maçları yüksek kalitede izlemek için gerekli tüm organizasyonel ve teknik olanaklar sağlandı.

En dikkat çekici yanı, bu 'fan zone'larda okul öğrencileri, ebeveynleri, mahalle aktivistleri ve futbola kayıtsız kalmayan tüm hemşehrilerimiz bir araya gelerek, büyük ekranlar önünde milli takımımızın tarihi maçlarını canlı olarak izleyebilecek ve favori futbolcularımıza desteklerini esirgemeyecekler.

Milli takımımızın grup aşamasındaki maç programı

Dünya Kupası grup aşaması kapsamında temsilcilerimizin katılacağı karşılaşmalar aşağıdaki tarih ve saatlerde (Taşkent saati ile) başlayacaktır. Bu programı not edin ve favori takımımızı birlikte ileriye taşıyın:

Özbekistan — Kolombiya Tarih ve saat: 18 Haziran, sabah 07:00

Özbekistan — Portekiz Tarih ve saat: 23 Haziran, gece 22:00

Özbekistan — Kongo Tarih ve saat: 28 Haziran, sabah 04:30



Editörden slogan: Dünya Kupası yolunda tarihi bir adım atan yiğitlerimize bu önemli maçlarda büyük zaferler diliyoruz! Her hane, her mahalle ve her okul yaklaşan zaferlere tanık olsun. Size inanıyoruz, delikanlılar!

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki zafer dolu yürüyüşünü, maç sonrası en sıcak analizleri ve futbol dünyasının en seçkin haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!