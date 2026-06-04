Dmitriy Siçyov, Özbekistan milli takımının play-off'a çıkabileceğini söyledi

·76·Spor
Dmitriy Siçyov, Özbekistan milli takımının play-off'a çıkabileceğini söyledi

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenecek prestijli Futbol Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Tarihinin ilk kez bu küresel spor şölenine katılan Özbekistan milli takımının olanakları uluslararası alanda genişçe tartışılıyor. Özellikle ünlü Rus futbol uzmanı Dmitriy Siçyov, hemşehrilerimizin yaklaşan Dünya Kupası'ndaki перспективалары hakkında konuşarak Özbek taraftarlar için umut verici düşünceler dile getirdi.

Deneyimli uzman, milli takımımızın potansiyelini ve grup aşamasındaki olanaklarını yüksek değerlendirerek takımımızın bir üst tura yükselmesine olan inancını belirtti.

«Temsilcilerimiz play-off bileti için sonuna kadar savaşacak»

Dmitriy Siçyov, popüler «Metaratings» yayınına verdiği özel röportajda Özbekistan ana takımının hedefleri ve turnir tablosundaki yeri hakkında şunları söyledi:

«Bence, yaklaşan Dünya Kupası'nda her türlü sürpriz sonuç ortaya çıkabilir. Özbekistan temsilcileri play-off aşaması biletini almak için tüm güçleriyle mücadele edecekler. Belki grupta birinci olamayabilirler, ancak ikinci veya üçüncü sıralar için kesin ve şiddetli bir mücadele vermeleri kaçınılmaz», diye vurguladı Rus uzman.

Ayrıca, uzmana göre, temsilcilerimizin yer aldığı gruptaki ana ve doğrudan rakibe karşı oynanacak maçta alınacak sonuç, milli takımımızın turnuvadaki kaderini belirlemede en önemli ve belirleyici rolü oynayacak.

Okyanus ötesinde tarihi başlangıç ve savaşçı rakipler

Hatırlatalım, uzun süredir beklenen futbol dünyasının en büyük şöleni ABD, Kanada ve Meksika stadyumlarında gerçekleşecek. Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran'da Meksika ve GAF (Güney Afrika Cumhuriyeti) milli takımları arasındaki şiddetli mücadele ile başlayacak.

Bu tarihi turnuvada vatanımızın onurunu koruyan milli takımımız, grup aşamasında yetenek açısından geri kalmayan aşağıdaki rakiplerle güçlerini sınayacak:

  • Kongo DC — fiziksel olarak güçlü ve beklenmedik hareketleriyle öne çıkan bir takım;

  • Kolombiya — Güney Amerika'nın teknik olarak güçlü ve hızlı temsilcisi;

  • Portekiz — dünya futbolunun yıldızlarını bir araya getiren Avrupa'nın en tehlikeli devi.

Milli takımımızın gruptaki rakipleri

Maçların önemi

Kongo DC

Play-off yolundaki en önemli ve belirleyici karşılaşma

Kolombiya ve Portekiz

Dünya standartlarında yetenek sergileme fırsatı

Uluslararası uzmanların bu olumlu tahminlerinin çocuklarımıza ek güç ve güven vermesi doğaldır. Dünya Kupası sorumluluğunun arkasında tüm Özbek halkının hayalleri ve duaları var!

İyi şanslar diliyoruz: Okyanus ötesinde ülkemizin bayrağını yüksek tutmaya hazırlanan futbolcularımıza büyük zaferler eşlik etsin. Size inanıyor ve sonuna kadar destekliyoruz!

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Dmitri SıçyovÖzbekistanABDKanadaMeksika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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