Liverpool, Alman futbolunun yıldızı Kenneth Eichhorn için mücadeleyi artırdı

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Liverpool, Alman futbolunun yıldızı Kenneth Eichhorn için mücadeleyi artırdı

Liverpool, Hertha BSC'nin orta saha oyuncusu Kenneth Eichhorn'un transferi konusunda görüşmeleri hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, Merseyside ekibi 16 yaşındaki yeteneği kadrosuna katmak için rakiplerini geride bırakmaya çalışıyor. Florian Plettenberg'in haberine göre, son günlerde taraflar arasında yeni bir görüşme turu gerçekleşti. Goal.com haberi veriyor.

Şu anda Kenneth Eichhorn, Almanya'nın en umut verici genç futbolcularından biri olarak görülüyor. Liverpool onu uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro harcamaya hazır olduğu belirtiliyor. Bu durum, futbolcunun piyasa değerinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Bayern ve Borussia Dortmund gibi Bundesliga devleri de futbolcuyla ilgilenmişti, ancak yüksek mali talepler nedeniyle yarıştan çekilmeye yakınlar. Özellikle Bayern, 16 yaşındaki oyuncu için talep edilen yüksek imza bonusu ve toplam paketi ödemek istemedi. Bu durum, finansal imkanları daha geniş olan İngiliz kulüplerine avantaj sağlıyor.

Brexit kurallarına göre, Eichhorn Temmuz 2027'de 18 yaşına gelene kadar İngiltere'de resmi maçlarda oynayamayacak. Bu nedenle Liverpool, onu satın alıp gelişimini sürdürmesi için Bayer Leverkusen'a kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Manchester City'nin de benzer bir strateji planlaması, transfer pazarındaki rekabeti daha da kızıştırıyor.

LiverpoolKenneth EichhornTransferİngiltere Premier LigiHertha BSC
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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