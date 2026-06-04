Jose Mourinho, Türkiye aleyhine AİHM'e şikayette bulundu

Ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk futbol yetkilileriyle yaşadığı anlaşmazlığı yeni bir aşamaya taşıdı. Şu anda Real Madrid'in baş antrenörlüğü için ana aday olan teknik adam, Fenerbahçe'deki görevi sırasında temel haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) resmi şikayette bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine uygulanan disiplin cezalarına itiraz ediyor. Bu hukuki mücadele, Kasım 2024'te Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin ardından başlamıştı. O dönemde teknik adam, VAR sistemi ve yerel futbol yapısını eleştirdiği için bir maç men cezası almış ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Strazburg'daki mahkemeye sunulan belgelerde Jose Mourinho, Türk spor yargı sisteminin şeffaflığı ve tarafsızlığı konusunda şüphelerini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın belirttiğine göre, Türkiye'deki futbol kurulları bağımsız değil ve Süper Lig hakem standartlarını eleştirdiği için ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi. Çıkışlarında sistemik sorunlara defalarca değinmişti.

Ayrıca, Real Madrid başkanlığı için Florentino Perez'in ana rakibi konumundaki Jose Mourinho, adil yargılanma hakkının da reddedildiğini vurguluyor. Teknik adamın sözlerine göre, kendisine verilen ceza kararının gerekçeli kısmı tebliğ edilmedi, bu da yasal savunma imkanını kısıtladı.

Bu yargı sürecinin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin prosedürlerini uluslararası düzeyde test etmesi bekleniyor. Jose Mourinho ve avukatları, Türkiye'nin imzaladığı Avrupa insan hakları protokollerini ihlal ettiğini düşünüyor.