Jose Mourinho, Türkiye aleyhine AİHM'e şikayette bulundu

·152·Spor
Jose Mourinho, Türkiye aleyhine AİHM'e şikayette bulundu

Ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk futbol yetkilileriyle yaşadığı anlaşmazlığı yeni bir aşamaya taşıdı. Şu anda Real Madrid'in baş antrenörlüğü için ana aday olan teknik adam, Fenerbahçe'deki görevi sırasında temel haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) resmi şikayette bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine uygulanan disiplin cezalarına itiraz ediyor. Bu hukuki mücadele, Kasım 2024'te Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin ardından başlamıştı. O dönemde teknik adam, VAR sistemi ve yerel futbol yapısını eleştirdiği için bir maç men cezası almış ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Strazburg'daki mahkemeye sunulan belgelerde Jose Mourinho, Türk spor yargı sisteminin şeffaflığı ve tarafsızlığı konusunda şüphelerini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın belirttiğine göre, Türkiye'deki futbol kurulları bağımsız değil ve Süper Lig hakem standartlarını eleştirdiği için ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi. Çıkışlarında sistemik sorunlara defalarca değinmişti.

Ayrıca, Real Madrid başkanlığı için Florentino Perez'in ana rakibi konumundaki Jose Mourinho, adil yargılanma hakkının da reddedildiğini vurguluyor. Teknik adamın sözlerine göre, kendisine verilen ceza kararının gerekçeli kısmı tebliğ edilmedi, bu da yasal savunma imkanını kısıtladı.

Bu yargı sürecinin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin prosedürlerini uluslararası düzeyde test etmesi bekleniyor. Jose Mourinho ve avukatları, Türkiye'nin imzaladığı Avrupa insan hakları protokollerini ihlal ettiğini düşünüyor.

Jose MourinhoReal MadridFenerbahceTürkiyeFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Didier Deschamps, Fildişi Sahili'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunduBugün, 05:20Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurduBugün, 05:19Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildiBugün, 05:11İspanya millî takımı Irak ile beklenmedik bir beraberlik kaydettiBugün, 05:04
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu