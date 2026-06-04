Dušan Vlahović kariyerine İngiltere Premier Ligi'nde devam edebilir

Avrupa futbolunun yaz transfer pazarı, bir başka büyük ve sansasyonel gelişmenin eşiğinde. İtalya Serie A'nın devlerinden Torino'nun Juventus kulübü ve Sırbistan milli takımının yetenekli golcüsü Dušan Vlahović, kariyerinde keskin bir dönemeç yaparak başka bir takımın formasını giymeye çok yakın. İtalya'nın saygın Tuttosport gazetesinin yayınladığı son dakika haberlerine göre, Sırp forvetin hizmetleri için Londra'nın ünlü Chelsea kulübü ciddi bir ilgi gösteriyor.

Londra'nın 'mavileri', Torino kulübüyle sözleşme konusunda anlaşamayan ve ayrılmak isteyen yetenekli futbolcu etrafındaki uygun durumu değerlendirerek onu bir an önce İngiltere'ye getirmeyi planlıyor.

Golcü için Avrupa devleri arasında büyük mücadele

Ancak, Sırp 'gol makinesini' kadrosuna katmak Chelsea için kolay görünmüyor. Çünkü transfer pazarında ona talip olan diğer büyük adaylar da sıraya girdi:

Madrid'in Atlético kulübü hücum hattını güçlendirmek amacıyla Vlahović seçeneğini aktif olarak değerlendiriyor;

Münih'in Bayern Münih takımı Sırp forveti kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Kaynak, bu aday kulüplerin mali imkanlarının ve teklif ettikleri tutarların, İtalya'nın bir diğer temsilcisi Napoli'nin gösterdiği imkanlardan çok daha üstün olduğunu özellikle belirtiyor.

Juventus ile çıkmaza giren görüşmeler

Peki, bu transfer tartışmalarına aslında ne sebep oldu? Daha önce spor basınında, Juventus yönetimi ve futbolcu arasında mevcut sözleşmenin uzatılmasına yönelik resmi görüşmelerin tamamen çıkmaza girdiğine dair haberler yayılmıştı. Taraflar mali koşullar konusunda anlaşamadığı için futbolcu takımdan ayrılmaya karar verdi.

Hatırlatalım, uzun boylu ve golcü forvet Dušan Vlahović 2022 yılından beri Torino kulübünün onurunu koruyarak, takımın ana hücum gücü olarak forma giyiyor.

Futbolcunun mevcut kulübü Aday devler Transferin ana nedeni Juventus (Torino) Chelsea, Bayern Münih, Atlético Sözleşme görüşmelerinin başarısızlığı

Taraftarlar için intrigalar: Dünya futbolunun en yetenekli santrforlarından biri olan Vlahović'in bir sonraki durağının hangi lig olacağı herkes için çok merak konusu. Londra aristokratları bu mücadelede zafer kazanacak mı yoksa Münih'in Alman makinesi mi üstün gelecek? Bunu yakında öğreneceğiz.

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