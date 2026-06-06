Dünya Kupası katılımcıları hazırlık maçlarında güçlerini denedi

FIFA tarafından sunulan uluslararası takvim çerçevesinde dünyanın yeşil sahalarında bir sonraki heyecanlı ve tempolu karşılaşmalar gerçekleşti. Yaklaşan Dünya Kupası'na ciddi ve titiz bir şekilde hazırlanan Suudi Arabistan, Paraguay, Kanada ve Haiti millî takımları, sıradaki deneme-kontrol maçlarında sahaya çıktı.

Bu kontrol maçları milyonlarca futbol severe bir dizi güzel gol, farklı skorlu galibiyetler ve beklenmedik irade dönüşleri sundu.

Asya ve Güney Amerika devlerinden büyük başarılar

Bu hazırlık maçları gününde Suudi Arabistan ve Paraguay millî takımları taraftarlarını güzel ve bol gollü bir oyunla memnun etti. Bizimle aynı kıtada top koşturan Suudiler, Kuzey Amerika temsilcisi Porto Riko millî takımını ağırladı ve rakip kaleye cevapsız 3 gol gönderdi.

Güney Amerika'nın yetenekli temsilcisi Paraguay ise kendi sahasında Nikaragua karşısında adeta bir "dans" sergileyerek 4:0 gibi farklı bir skorla zafer kazandı.

Aşağıda bu uluslararası kontrol karşılaşmalarının tam protokolünü ve gol yazarlarını bulabilirsiniz:

Maç katılımcıları Sonuç Gol yazarları ve dakikalar Suudi Arabistan — Porto Riko 3:0 Mandaş (45+1), el-Hamdan (51), ed-Devseri (88). Paraguay — Nikaragua 4:0 Kaku (17), Almiron (42), Galarza (62), Maydana (67). Kanada — İrlanda 1:1 O'Bryan (23 kendi kalesine) — Ogbene (60). Haiti — Peru 1:2 Isidor (16) — Garces (81), Velez (84).

Kuzey Amerika ve okyanus ötesi takımların uzlaşmaz mücadeleleri

Günün kalan maçlarında oldukça keskin ve uzlaşmaz mücadeleler izlendi. Metal gibi sert bir savunmaya sahip Kanada millî takımı, kendi evinde Avrupa temsilcisi İrlanda'yı ağırladı. Maçın başında İrlandalı bir defans oyuncusunun kendi kalesine gol atması Kanadalılara üstünlük sağlasa da, ikinci yarıda konuklar dengeyi sağlamayı başardı ve mücadele 1:1'lik savaşçı bir beraberlikle sona erdi.

Ayrıca Haiti millî takımı, ABD'nin yeşil sahalarında Peru'ya karşı güç denemesi yaptı. Haitililer maçın 16. dakikasında skoru açarak öne geçmişti. Ancak maçın sonunda Perulular gerçek bir irade gösterdi ve üç dakika içinde iki gol atarak 2:1'lik galibiyeti kendi lehlerine çevirdi.

Zamin yorumu: Dünya Kupası öncesi düzenlenen bu tür kontrol maçları, teknik ekipler için taktik eksiklikleri gidermek adına en uygun fırsattır. Suudi Arabistan ve Paraguay'ın hücum hattındaki üretkenliği, Dünya Kupası maçlarına iyi bir formda geldiklerinin göstergesidir. Haiti ise bu maçta son dakikalarda konsantrasyon kaybının ne kadar pahalıya mal olabileceğini anladı.

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