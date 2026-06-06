Bavyera, Ismael Saibari transferi için görüşmelere başladı

Münih'in Bavyera kulübü, PSV'nin ofansif orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin transferi için resmi görüşmelere başladı. Bilgilere göre, transfer ücretinin 60 milyon euro olması bekleniyor. Münih ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, bu 25 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer penceresindeki ana hedef olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sport'un haberine göre, Bavyera futbolcuyla 2031 yılına kadar geçerli kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Şimdi Almanya'nın rekor sahibi, Hollanda kulübüyle nihai fiyat konusunda müzakere yürütüyor. PSV, yıldızı için 50-60 milyon euro civarında bir ücret talep ediyor, çünkü Fas milli takım üyesinin mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Vincent Kompany, Saibari'yi hücumun birkaç pozisyonunda oynayabilen evrensel bir silah olarak görüyor. Teknik direktör, futbolcunun teknik becerisi, hızı ve fiziksel durumuna yüksek puan verdi. Ismael Saibari, geçen sezon PSV formasıyla 27 maça çıkıp 15 gol ve 8 asist kaydederek takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Bu transfer gerçekleşirse, Saibari Bavyera tarihinde Medhi Benatia, Noussair Mazraoui ve Adam Aznou'dan sonra dördüncü Faslı futbolcu olacak. Münih kulübünün yönetimi, turnuvadan sonra futbolcunun fiyatının daha da artabileceği için görüşmeleri 2026 Dünya Kupası başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor.