Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdikten sonraki durumu hakkında konuştu

Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, kariyerini sonlandırdıktan sonraki fiziksel durumu, sağlığı ve sporla bağı hakkında görüşlerini paylaştı. Ünlü Rus dövüşçü, profesyonel oktagondan ayrılmış olsa da, hala kendini iyi hissettiğini ve yüksek seviyede antrenman yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Khabib'in sözlerine göre, kariyeri sırasında ve sonrasında birkaç ameliyat geçirdi. Özellikle bel ve diz bölgesinde birkaç operasyon yapıldı. Ancak buna rağmen, mevcut durumundan memnun olduğunu belirtti.

"Belimde ve dizlerimde birkaç ameliyat oldum. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Hala salonda en güçlü sporcularla antrenman yapıyor ve rekabet etmeye devam ediyorum," dedi Nurmagomedov.

Bu sözler, Khabib'in spordan tamamen kopmadığını gösteriyor. Resmi maçlara katılmasa da, salon atmosferini, antrenmanları ve rekabet ruhunu koruyor. Böyle dövüşçüler için spor sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzı haline gelir. Khabib de bu ruhla yaşamaya devam ediyor.

Nurmagomedov, kariyeri boyunca maçlarda ciddi bir zarar görmediğini de özellikle vurguladı. Ona göre, birçok dövüşçü kariyerin sonunda vücut ve beyinle ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Khabib ise kendini bu konuda şanslı sporculardan biri olarak görüyor.

"Tüm kariyerim boyunca maçlarda hiç ciddi bir zarar görmedim. Her zaman iyi formdaydım, yüzümde yaralanma olmadı ve iyi bir moralle galibiyetleri elde ettim," diye ekledi.

Gerçekten de, Khabib'in kariyeri MMA tarihinde özel bir yere sahip. Rakiplerine karşı üstünlüğü çoğunlukla güreş, kontrol, baskı ve taktik disiplin yoluyla sağladı. Bu nedenle maçlarında keskin yumruk alışverişleri daha az oldu; çoğu zaman rakiplerini yerde kontrol ederek planını uyguladı.

Bu stil, Khabib'e sadece galibiyetler değil, aynı zamanda sağlığını nispeten iyi koruma fırsatı da sağlamış olabilir. Çünkü MMA gibi ağır bir spor dalında her maç vücuda büyük yük bindirir. Dövüşçü kariyeri bittiğinde, genellikle sakatlıklar, beyinle ilgili sorunlar, eklem ve kas ağrılarıyla yaşamak zorunda kalır.

Khabib, kendini %100 ideal formda olarak adlandırmaya acele etmedi. Ancak diğer eski dövüşçülerle kıyaslandığında, durumunun iyi olduğunu söyledi. Sözlerinde şükran, gerçekçi bir değerlendirme ve kendini iyi hissetme var.

"Kendimi %100 formdayım demiyorum. Ama diğer dövüşçülerle kıyasladığımızda, kariyerlerini bitirdikten sonra beyin ve vücutlarıyla ilgili sorunlarla karşılaşıyorlar. Elhamdülillah, bende her şey yolunda," dedi Nurmagomedov.

Khabib, 2020 yılında profesyonel kariyerini sonlandırdı. MMA'de 29 galibiyet alıp hiç yenilgi yaşamadan spordan ayrıldı. Bu sonuç, onu karma dövüş sanatları tarihindeki en büyük dövüşçülerden biri yaptı.

Kariyerinde Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje gibi güçlü rakiplere karşı aldığı galibiyetler özellikle akıllarda kaldı. Khabib, her büyük maçta rakibine kendi stilini empoze edebildi, baskıyı artırdı ve maçı istediği senaryoya çevirdi.

Kariyeri 29-0'lık bir skorla bitirmek, MMA'de çok nadir bir durumdur. Bu sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda disiplin, zihinsel dayanıklılık, taktik zeka ve yıllarca süren çalışmanın bir sonucudur. Khabib, bu özellikleriyle dünya çapında milyonlarca hayran kazandı.

Bugün profesyonel bir dövüşçü olarak oktagona dönmüyor, ancak spordan kopmuş değil. Genç dövüşçüler yetiştirerek, takımıyla çalışarak ve antrenmanlara katılarak MMA dünyasındaki etkisini koruyor. Khabib için büyük spor sahnesi kapanmış olabilir, ancak salonun kapısı hala açık.

Sağlığı hakkındaki sözleri hayranları için de önemli. Çünkü çoğu kişi, eski şampiyonun kariyer sonrası durumu, sakatlıkları ve günlük hayatıyla ilgileniyor. Khabib bu konuda açıkça konuşarak kendini iyi hissettiğini söyledi.

Elbette, bel ve diz ameliyatları büyük sporun ağır izlerinden biridir. Ancak Khabib'in hala güçlü sporcularla antrenman yapması, rekabet ruhunu kaybetmemesi ve kendini iyi hissetmesi, profesyonellik düzeyini bir kez daha gösteriyor.

Khabib Nurmagomedov'un kariyerini bitirmesinin üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen, adı MMA dünyasında hala büyük ağırlığa sahip. Maçlardaki sonuçları, yenilgisiz rekoru ve spora ciddi yaklaşımıyla döneminin en güçlü atletlerinden biri olarak tarihe geçti.

Şimdi eski şampiyon hayatının yeni bir aşamasında. Oktagonda değil, ama hala sporun içinde. Rakiplerle resmi maç yapmıyor, ancak salondaki rekabeti terk etmedi. Kısacası, Khabib için "emeklilik" kanepede yatmak değil, sadece unvan savunmadan formda kalmak demek.