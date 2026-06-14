Vinícius Júnior, Fas beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde başlayan tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorisi Brezilya, Fas ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. "Pentacampeones"in tek golünü kaydeden Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Vinícius Júnior, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncu, maçla ilgili izlenimlerini, yaşanan zorlukları ve Carlo Ancelotti'nin talimatlarını detaylandırdı.

«Erken gelen gol planlarımızı bozdu»

Vinícius Júnior, maçın başında yedikleri golün takımın genel taktiğini etkilediğini gizlemedi:

«Elbette, maçın ilk dakikalarında gol yemek, hazırladığımız ana oyun planını tamamen değiştiriyor. Ancak bence takım arkadaşlarım sahada çabuk toparlandı ve yeni duruma adapte oldu, özellikle savunma hattındaki performansımızı önemli ölçüde güçlendirdik.

Takım arkadaşım Raphinha kanat değiştirdikten sonra hücum gücümüzü artırdık ve top kontrolünü elimize aldık. Ancak kabul etmek gerekir ki, Dünya Kupası'nın ilk maçı her zaman zihinsel olarak çok zor ve karmaşıktır. Faslılar bugün çok disiplinli bir futbol sergiledi, turnuvanın başındaki büyük sorumluluk baskısı sahada her zaman hissediliyor».

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla Brezilya yıldızı Vinícius Júnior'un açıklamalarına ve C Grubu'ndaki duruma yakından bakabilirsiniz:

Oyuncunun ismi ve statüsü Fas maçındaki katkısı Ancelotti'nin ana talebi Maçın oynandığı iklim koşulları Oyuncunun kişisel durumu Bir sonraki maçtaki hedef Vinícius Júnior

(Brezilyalı kanat oyuncusu) 32. dakikada harika bir golün sahibi Top kontrolü ve kanatları aktif kullanmak Okyanus ötesinin aşırı sıcak havası Deneyim ve sorumluluk önemli ölçüde arttı Bir sonraki maçta ne pahasına olursa olsun galibiyet

«Bu turnuvadaki tüm zorluklara hazırım»

Yetenekli oyuncu, kariyerindeki gelişimi ve okyanus ötesindeki elverişsiz hava koşulları hakkında da konuştu.

«Bir önceki Dünya Kupası'nda henüz çok genç ve deneyimsizdim. Şimdi oyun anlamında çok daha olgunlaştım, çok şey öğrendim ama aynı zamanda omuzlarımdaki sorumluluk duygusu da arttı. Sanırım bu yılki prestijli turnuvada her türlü zorluğa tamamen hazırım.

Buradaki stadyumların ve sahaların durumu biraz farklı, üstelik hava çok sıcak. Bu iklime bir an önce alışmamız gerekiyor çünkü Dünya Kupası'nda olaylar çok hızlı gelişiyor. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti bizden topa daha fazla sahip olmamızı ve onu bir kanattan diğerine hızlıca aktarmamızı istemişti. Bu görevi yerine getirdik ancak rakip kalede çok fazla tehlikeli pozisyon yaratamadık. Nedeni ise Fas'ın savunmada çok düzenli ve sağlam durmasıydı. Şimdi bu maçı derinlemesine analiz etmemiz gerekiyor. İkinci maçta ne olursa olsun mutlaka kazanmalıyız» diyerek sözlerini noktaladı Vinícius.

Hatırlatalım, C Grubu'nun 2. maçında Brezilya, 20 Haziran'da Haiti ile karşılaşacak ve taraftarlar "Pentacampeones"ten sadece üç puan bekliyor.

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