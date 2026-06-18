Rusya'da 14 yaşındaki genç asansörde feci şekilde dövüldü

·1·Dünya
Rusya'da 14 yaşındaki genç asansörde feci şekilde dövüldü

Rusya'nın Vladivostok şehrinde reşit olmayan bir gence karşı acımasız bir şiddet olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adam asansöre binerken yanlışlıkla kendisine çarpan 14 yaşındaki çocuğa saldırarak onu feci şekilde dövdü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç adamdan defalarca özür dilemesine rağmen saldırgan onu durmaksızın darp etmeye devam etti. Olayın sadece asansör içinde değil, dışarıdaki koridorda da devam ettiği belirtiliyor.

En acısı ise bu korkunç olayın, çocuğun henüz 6 yaşındaki kardeşinin gözleri önünde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, olayın psikolojik etkisini daha da ağırlaştırmaktadır.

Tıbbi muayene sonuçlarına göre, mağdura kapalı beyin travması ve hematom teşhisi konuldu. Şu anda sağlık durumu doktorların kontrolü altında bulunuyor.

Aile, olayla ilgili kolluk kuvvetlerine başvurmayı planlıyor. Bu sırada saldırganın kimliği henüz belirlenemedi ve arama çalışmaları devam ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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