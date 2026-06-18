Rostex, Havada Manevra Kabiliyeti Yüksek Yeni Supercam S180 Drone'u Tanıttı

Rusya'nın Rostex devlet şirketi, Minsk'te düzenlenen “Ulusal Güvenlik. Belarus-2026” fuarında güncellenmiş Supercam S180 insansız hava aracını sergiledi. Bu cihazın temel özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve rakip dronların saldırılarından bağımsız olarak kaçabilme yeteneğidir. Ixbt.com haberine göre.

Yapısal olarak jet savaş uçaklarına benzeyen ok şeklinde kanatlara sahip olan bu drone, yeni taktik imkanlarla zenginleştirildi. Ixbt.com verilerine göre, cihazın arka ve üst kısmını kontrol eden ek kameralar yerleştirilmiş olup, bu sistem tehlikeleri otomatik olarak tespit ederek operatörü uyarmaktadır.

Yapay Zeka ve Yüksek Dayanıklılık

Drone'un teknik kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Özellikle cihazın havada kalma süresi iki katına çıkarılarak artık 4 saatin üzerine çıkarıldı. Ayrıca, 1,5 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Cihaz, özel bir katapult yardımıyla havalandırılmaktadır.

Rostex temsilcileri, Telegram kanallarında yeni geliştirmeyi ünlü “Matrix” filmi karakterine benzeterek onu “Neo kadar çevik” olarak tanımladılar. Cihazın rakip drone avcılarından ustalıkla kaçma özelliğine sahip olduğu özellikle vurgulandı. Bu durum, modern hava savaşlarında dronların hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırmaktadır.

Supercam S180, elektronik harp araçlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Geliştiriciler, navigasyon sistemini yedekleyen ek bileşenler eklemişlerdir; bu da ana sistem devre dışı kalsa bile drone'un görevine devam etmesini sağlar. Ayrıca, rakibi radyo sinyalleri aracılığıyla tespit etmek için radyo frekans deteksiyon teknolojisi kullanılmıştır.

Keşif ve izleme faaliyetlerinde bu drone, AI imkanlarından yararlanmaktadır. Cihazın üzerinde görüntü işleme ve nesneleri otomatik tanıma fonksiyonu bulunmakta olup, günün herhangi bir saatinde yüksek çözünürlüklü video verileri toplayabilmektedir.

Günümüzde insansız hava aracı teknolojisi hızla gelişirken, bu tür koruma sistemlerinin uygulanmasının askeri ve özel amaçlı drone pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Supercam S180, sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda aktif olarak korunan bir teknoloji olarak öne çıkıyor.