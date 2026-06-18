Rostex, Havada Manevra Kabiliyeti Yüksek Yeni Supercam S180 Drone'u Tanıttı

·51·Teknoloji
Rostex, Havada Manevra Kabiliyeti Yüksek Yeni Supercam S180 Drone'u Tanıttı

Rusya'nın Rostex devlet şirketi, Minsk'te düzenlenen “Ulusal Güvenlik. Belarus-2026” fuarında güncellenmiş Supercam S180 insansız hava aracını sergiledi. Bu cihazın temel özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve rakip dronların saldırılarından bağımsız olarak kaçabilme yeteneğidir. Ixbt.com haberine göre.

Yapısal olarak jet savaş uçaklarına benzeyen ok şeklinde kanatlara sahip olan bu drone, yeni taktik imkanlarla zenginleştirildi. Ixbt.com verilerine göre, cihazın arka ve üst kısmını kontrol eden ek kameralar yerleştirilmiş olup, bu sistem tehlikeleri otomatik olarak tespit ederek operatörü uyarmaktadır.

Yapay Zeka ve Yüksek Dayanıklılık

Drone'un teknik kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Özellikle cihazın havada kalma süresi iki katına çıkarılarak artık 4 saatin üzerine çıkarıldı. Ayrıca, 1,5 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Cihaz, özel bir katapult yardımıyla havalandırılmaktadır.

Rostex temsilcileri, Telegram kanallarında yeni geliştirmeyi ünlü “Matrix” filmi karakterine benzeterek onu “Neo kadar çevik” olarak tanımladılar. Cihazın rakip drone avcılarından ustalıkla kaçma özelliğine sahip olduğu özellikle vurgulandı. Bu durum, modern hava savaşlarında dronların hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırmaktadır.

Supercam S180, elektronik harp araçlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Geliştiriciler, navigasyon sistemini yedekleyen ek bileşenler eklemişlerdir; bu da ana sistem devre dışı kalsa bile drone'un görevine devam etmesini sağlar. Ayrıca, rakibi radyo sinyalleri aracılığıyla tespit etmek için radyo frekans deteksiyon teknolojisi kullanılmıştır.

Keşif ve izleme faaliyetlerinde bu drone, AI imkanlarından yararlanmaktadır. Cihazın üzerinde görüntü işleme ve nesneleri otomatik tanıma fonksiyonu bulunmakta olup, günün herhangi bir saatinde yüksek çözünürlüklü video verileri toplayabilmektedir.

Günümüzde insansız hava aracı teknolojisi hızla gelişirken, bu tür koruma sistemlerinin uygulanmasının askeri ve özel amaçlı drone pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Supercam S180, sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda aktif olarak korunan bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

RostexDroneSupercam S180TeknolojiRusya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sunduSanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sunduBugün, 09:55Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı TelefondaGalaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı TelefondaBugün, 09:23Oppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikasıOppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikasıBugün, 08:50Yapay Zeka için "Kapalı Kulüp": ABD ve Avrupa Birliği Yeni Bir İttifak KuruyorYapay Zeka için "Kapalı Kulüp": ABD ve Avrupa Birliği Yeni Bir İttifak KuruyorBugün, 08:28Google Yeni Bir reCAPTCHA Sistemi Test Ediyor: Artık El Hareketleri GerekecekGoogle Yeni Bir reCAPTCHA Sistemi Test Ediyor: Artık El Hareketleri GerekecekBugün, 08:22Elon Musk'ın şirketi yeni nesil Prufrock MB2 sondaj cihazını devreye aldıElon Musk'ın şirketi yeni nesil Prufrock MB2 sondaj cihazını devreye aldıBugün, 07:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı