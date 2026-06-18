ABD ve İran Arasındaki Tarihi Anlaşmanın Detayları Belli Oldu

Uluslararası siyaset arenasında dünya kamuoyunun dikkatini çeken son derece önemli ve tarihi bir olay gerçekleşti. Bu yılın 17 Haziran günü, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, resmi Tahran ile varılan yeni kapsamlı anlaşmanın beklenmedik detaylarını medyaya açıkladı. Washington'ın ev sahipliği yaptığı üst düzey brifingde, Hükümetin üst düzey bir yetkilisi, "Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki İslamabad Mutabakat Muhtırası" olarak adlandırılan belgenin temel içeriğini kamuoyuna sundu.

Söz konusu anlaşma, uzun yıllardır devam eden siyasi ve askeri soğukluğun yumuşatılması yolundaki en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ateşi Söndürmek: Askeri Harekatlara Sınırlama Getirilecek

Bu resmi belgeye göre, karşılıklı uzlaşma arayışındaki iki taraf, Lübnan toprakları da dahil olmak üzere tüm çatışma cephelerinde her türlü askeri çatışmayı ve silahlı eylemi derhal, tamamen ve kalıcı olarak durdurma taahhüdünde bulunurlar.

Toplam 14 önemli maddeden oluşan bu küresel memorandumun şartlarına göre, İran tarafı depolarında bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum ham madde rezervlerini hızla seyreltmeyi veya zenginleştirme oranını maksimum düzeyde düşürmeyi kabul etti. Resmi Washington, bu stratejik önlemin Tahran'ın nükleer silah üretme ve geliştirme konusundaki askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığını kesin bir dille belirtti.

Aşağıdaki analitik siyasi tablo aracılığıyla, ABD ve İran arasındaki İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın en temel maddelerini ve tarafların yükümlülüklerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Memorandumun Temel Yönleri ABD Yönetiminin Garantileri İran İslam Cumhuriyeti'nin Yükümlülükleri • Askeri Alan ve Güvenlik • Lübnan ve diğer cephelerdeki saldırıları durdurur. • Tüm cephelerde askeri harekatları derhal sonlandırır. • Nükleer Program Kontrolü • Tahran'ın nükleer tehdidinin ortadan kalktığını kabul eder. • Zenginleştirilmiş uranyum rezervini seyreltir veya seviyesini düşürür. • Ekonomi ve Yaptırımlar • Petrol ihracatına getirilen yasakları tamamen kaldırır. • Küresel enerji piyasasına yeniden entegre olur. • Küresel Lojistik (Ulaşım) • Deniz yollarının güvenliğini destekler. • Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tamamen yeniden tesis eder.

İran Petrolü Küresel Pazara Dönüyor

Uygulanacak bu barış önlemlerinin karşılığı olarak Beyaz Saray, uzun süredir İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol-gaz endüstrisine ve ham madde ticaretine uyguladığı acımasız ekonomik yaptırımları tamamen kaldırmaya hazır olduğunu bildirdi. Amerikan tarafının verdiği garantilere dayanarak, bu anlaşma resmen yürürlüğe girdiğinde Tahran, petrol ürünlerini uluslararası enerji piyasalarına özgürce ve kısıtlama olmaksızın ihraç etme hakkını yeniden kazanacak.

Ayrıca, belirlenen 60 günlük karşılıklı müzakere süreci barışçıl ve başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, İran'a karşı uygulanan diğer ek ekonomik kısıtlamaların da kaldırılması öngörülüyor. İki ülke temsilcileri, bu iki aylık süre zarfında tam yasal güce sahip nihai bir barış antlaşmasının maddelerini ayrıntılı olarak geliştirmeye çalışacaklar.

Milyarlarca Dolarlık Fon ve Hürmüz Boğazı Meselesi

Belgenin dikkat çeken yönlerinden biri, İran ekonomisini yeniden canlandırmak ve ülkeyi geliştirmek amacıyla en az 300 milyar ABD doları tutarında özel bir finansal fon oluşturulması fikrinin öne sürülmesidir. Ancak bu devasa fon, ancak taraflar arasında nihai ve eksiksiz bir anlaşma imzalandığı takdirde hayata geçirilecektir. ABD hükümeti, bu fonun oluşturulması ve finansman sürecinde kendi kaynaklarıyla yer almayacağını kesin bir dille belirtmiştir.

Ayrıca, uluslararası ticaret ve dünya enerji güvenliği için son derece stratejik bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nda ticari ve askeri gemilerin güvenli ve tam geçişinin yeniden sağlanması meselesi de memorandumun merkezi konularından biri oldu. ABD yönetimi temsilcisinin görüşüne göre, bu anlaşma sadece Orta Doğu'daki silahlı çatışmaları yumuşatmakla kalmayacak, aynı zamanda İran ekonomik sisteminin uluslararası finans alanına yeniden entegrasyonu için tarihi bir fırsat yaratacaktır.

Başkan Donald Trump'ın Uyarısı: "Uygulanmazsa Saldırılara Geri Döneriz"

Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, bu belgenin henüz kesin ve tam bir barış antlaşması olmadığını özellikle vurguladı. Devlet başkanı, bunun şu an için sadece bir mutabakat deklarasyonu olduğunu ve resmi Tahran şartlardan herhangi birini ihlal ederse, Washington'ın askeri operasyonları yeniden başlatma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesindeki konuşmasından: «Bu şimdilik sadece bir mutabakat muhtırasıdır. Eğer oradaki süreçler hoşuma gitmezse veya şartlar ihlal edilirse, hiçbir tereddüt yaşamadan yeniden askeri saldırı sistemine döneriz».

Alınan son bilgilere göre, bu tarihi memorandumun bu yılın 19 Haziran günü taraflarca resmen imzalanması bekleniyor. Ardından, Washington ve Tahran arasında nihai barış anlaşmasının temel esaslarını oluşturmak üzere 60 günlük resmi müzakere aşaması başlayacak.

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