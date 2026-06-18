Google Yeni Bir reCAPTCHA Sistemi Test Ediyor: Artık El Hareketleri Gerekecek

Google, yapay zeka botlarıyla mücadele etmek için tamamen yeni bir yöntemi test etmeye başladı. Artık kullanıcıların gerçek bir insan olduklarını kanıtlamak için kamera karşısında elleriyle özel hareketler yapmaları gerekecek. Bu teknoloji, geleneksel resim seçme veya çarpık harfleri girme yöntemlerinden vazgeçme yolunda atılan sıradaki adımdır. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni reCAPTCHA sistemi kullanıcıdan kameraya erişim izni istiyor ve basit el hareketleri yapmasını öneriyor. Sistem, kısa videoyu analiz ederek insan avucunun 21 temel noktasını (koordinatını) belirliyor. Algoritmalar, bu ölçüm seti aracılığıyla hareketin canlı bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir script tarafından mı yapıldığını ayırt ediyor.

Güvenlik ve Gizlilik Konuları

Google temsilcileri, bu süreçte kullanıcıların kişisel verilerinin risk altında olmayacağını vurguluyor. Şirketin açıklamasına göre, video kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmiyor, ses kaydı alınmıyor ve doğrulama tamamlandığında tüm video materyalleri anında siliniyor. Bu yöntem teknik dilde "liveness detection" (canlılık tespiti) olarak adlandırılıyor.

Yeni sistemin uygulanması, yapay zeka ajanlarının gelişimiyle bağlantılıdır. Günümüzde modern botlar, basit görsel CAPTCHA testlerini kolayca atlatabiliyor. Yeni yaklaşımın ise toplu hesap açma, çalınmış şifrelerle sisteme giriş denemeleri ve diğer çevrimiçi dolandırıcılık türlerine karşı etkili bir engel olması bekleniyor.

Kullanıcı Tepkileri ve Eleştiriler

Ancak bu yenilik, siber güvenlik uzmanları ve sıradan kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Birçoğu, kamera kullanım zorunluluğunun kişisel gizliliğe bir saldırı olduğunu vurguluyor. X sosyal ağındaki tartışmalarda kullanıcılar, biyometrik verilerin çevrimiçi kimlik doğrulamasına bu kadar aktif şekilde dahil olmasından endişe duyduklarını belirttiler.

Eleştirmenlerin bir diğer grubu ise bu yöntemin etkinliğinden şüphe duyuyor. Onlara göre, hackerlar sanal kameralar veya sentezlenmiş (deepfake) videolar yardımıyla bu sistemi de kandırmanın yollarını bulabilirler. Buna rağmen Google, el hareketlerini anlama teknolojileri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Google daha önce Google Meet platformunda el kaldırma işaretini tanıma fonksiyonunu getirmişti. Ayrıca şirket, gelecekte kameraya ihtiyaç duymadan, akustik sinyaller yardımıyla el hareketlerini izlemeye olanak tanıyan teknolojiler üzerinde patent araştırmaları yürütüyor. Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu yenilik, yakın gelecekte Google hizmetlerini kullanırken sıradan bir durum haline gelebilir.