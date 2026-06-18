Fabio Cannavaro Dünya Kupası tarihinde eşsiz bir rekora imza attı

·57·Spor
Fabio Cannavaro Dünya Kupası tarihinde eşsiz bir rekora imza attı

2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ederken, milli takımımızın teknik direktörüyle ilgili tarihi ve küresel bir olay yaşandı. K Grubu 1. hafta maçında Kolombiya'ya karşı oynanan ve 1-3 mağlup olduğumuz ilk maç temsilcilerimiz için talihsiz bir sonuçla bitse de, bu karşılaşma Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro için kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Bu maç, İtalyan teknik adam için teknik direktörlük kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçı olarak tarihe geçti.

Böylece 52 yaşındaki Fabio Cannavaro, sadece ülkemiz futbolunda değil, dünya sporu tarihinde de eşsiz ve tekrarlanması güç bir başarıya imza attı. Hem efsanevi bir futbolcu hem de deneyimli bir teknik direktör olarak Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren, dünyadaki sayılı 'Ballon d'Or' sahipleri arasına adını yazdırdı.

Aşağıdaki tarihi spor tablosu aracılığıyla, hem yeşil sahalarda yıldızlaşan hem de teknik direktörlük kariyerinde Dünya Kupası heyecanını yaşayan 'Ballon d'Or' sahiplerinin kısa listesine göz atabilirsiniz:

Efsanevi futbolcu ve teknik direktör

Temsil ettiği ve yönettiği milli takımlar

Ballon d'Or sahibi olarak statüsü

Franz Beckenbauer

• Almanya Milli Takımı

• Hem futbolcu hem teknik direktör olarak katıldı.

Marco van Basten

• Hollanda Milli Takımı

• Eski efsanevi forvet ve teknik direktör.

Oleg Blokhin

• SSCB (futbolcu) ve Ukrayna (teknik direktör)

• SSCB forması giydi, Ukrayna'yı yönetti.

Fabio Cannavaro

• İtalya (futbolcu) ve Özbekistan (teknik direktör)

• 2006 Dünya Kupası şampiyonu, kaptan ve Ballon d'Or sahibi.

Dördüncü büyük efsane: Cannavaro'nun tarihi yürüyüşü

İtalyan teknik adamın futbol dünyasında böylesine yüksek ve nadir bir başarıya ulaşan gezegenimizdeki dördüncü temsilciolduğunu belirtmek gerekir. Daha önce bu altın listede sadece üç dünya futbol efsanesi yer alıyordu. Bunlar: Almanya Milli Takımı ile hem futbolcu hem teknik direktör olarak dünya şampiyonluğu yaşayan Franz Beckenbauer, Hollanda Milli Takımı'nın eski sihirbaz forveti ve daha sonra teknik direktörü olan Marco van Basten ve zamanında SSCB formasıyla parlayıp yıllar sonra Ukrayna Milli Takımı'nı Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyan Oleg Blokhin'dir.

Hatırlatmak gerekirse, Fabio Cannavaro 2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı kaptanı olarak kupayı havaya kaldırmış ve o yıl gösterdiği eşsiz performansla dünyanın en iyisi seçilerek Ballon d'Or ödülüne layık görülmüştü.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Milli takımımızın başında böylesine dünya çapında tanınan ve futbolculuk döneminde tüm zirveleri fethetmiş büyük bir figürün olması, oyuncularımıza sadece ekstra güç katmalıdır. Kolombiya maçındaki mağlubiyet, Fabio Cannavaro'nun ustalığına gölge düşüremez. Böylesine nadir bir tarihi rekora ulaşan teknik direktörümüzün zengin tecrübesinin, 23 Haziran'da Portekiz'e karşı oynayacağımız hayati maçta bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Sana inanıyoruz Cannavaro, ileri Özbekistan!

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Fabio CannavaroDünya KupasıÖzbekistanFutbolBallon d'Or
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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