18 Haziran'a bağlanan gece Moskova ve Moskova bölgesi, insansız hava araçlarının yer aldığı kitlesel bir saldırıya daha maruz kaldı. Haberi "Incidentia" verdi.

Rusya tarafınca yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri başkente yönelen 30'dan fazla dronu imha etti.

Ana darbenin 16 Haziran'da Moskova'daki bir petrol rafinerisine indirildiği kaydedildi. Ukrayna özel servisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda FP-1, "Lyutiy" ve diğer türde dronlar kullanıldı.

Haberlere göre dronlar, petrolün birincil işleme ünitesini hedef aldı. Hasar gören kompleks, fabrika kapasitesinin yaklaşık yüzde 53'ünü karşıladığı için faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin saldırıyı doğrulayarak, dronlardan birinin fabrika sahasındaki bir tesise zarar verdiğini bildirdi. Sobyanin, olay sonucunda yaralanan olmadığına dikkat çekti.

18 Haziran'daki yeni saldırı sırasında düşürülen dronlardan birinin parçaları Moskova'daki "Sadovod" alışveriş merkezi alanına düşerek binada hafif hasara yol açtı. Bu sırada Kapotnya bölgesindeki petrol rafinerisine yeni bir doğrudan saldırı yapıldığına dair bilgi verilmedi.