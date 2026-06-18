Yapay Zeka için "Kapalı Kulüp": ABD ve Avrupa Birliği Yeni Bir İttifak Kuruyor

·3·Teknoloji
Yapay Zeka için "Kapalı Kulüp": ABD ve Avrupa Birliği Yeni Bir İttifak Kuruyor

Yapay Zeka (AI) teknolojileri, dünya siyasetinin yeni silahı haline geliyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, en gelişmiş AI modellerinin kullanımında yakın müttefiklere öncelik veren özel bir mekanizmayı tartışıyor. Bu girişim, pratikte "güvenilir ortaklar" için özel imkanlar yaratan kapalı bir sistemin oluşması anlamına geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu stratejik adım, Washington'ın AI ihracat politikası sertleşirken ortaya çıktı. Özellikle Donald Trump yönetiminin Anthropic şirketinin en güçlü modellerine kısıtlamalar getirmesinin ardından teknoloji dünyasında endişeler arttı. Artık en son gelişmelere erişim hakkı, ülkelerin jeopolitik statüsüne doğrudan bağlı kalabilir.

Güvenlik ve dış siyasi baskı

Görüşmelerin nedeni, Anthropic şirketinin Mythos ve Fable gibi yüksek kapasiteli modellerinin yabancı müşterilere teslimatının kısıtlanması oldu. Ixbt.com'un bilgisine göre, bu önlemler ulusal güvenlik açısından, yani sistemlerdeki yerleşik kısıtlamaları aşmaya olanak tanıyan zafiyetlerin tespit edilmesi nedeniyle alındı. Ancak birçok analist bunu bir teknolojik baskı aracı olarak değerlendiriyor.

“Güvenilir ortaklık” konsepti, G7 zirvesi kapsamında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Avrupalı diplomatlar arasında ele alındı. Plana göre, Washington'ın yakın müttefikleri olarak tanınan devletlere frontier-seviyesindeki (en üst aşama) modellere erişim hakkı verilecek. Bu durum, küresel pazarda teknolojik eşitsizliğe yol açabilir.

Teknoloji devleri ve Avrupa'nın tutumu

Müzakerelere sadece siyasetçiler değil, sektör liderleri de katılıyor. Özellikle Anthropic CEO'su Daniela Amodei ve OpenAI lideri Sam Altman'ın bu süreçlerde aktif rol alması bekleniyor. Avrupa Komisyonu ise Washington tarafından getirilen kısıtlamalar hakkında net bir açıklama talep etti. Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, önlemlerin ayrımcı bir nitelik taşımaması gerektiğini vurguladı.

Mevcut durumda Avrupa, kendi teknolojik bağımsızlığını sağlamaya da çalışıyor. Avrupa şirketleri OpenAI veya Google gibi devlerin gerisinde kalsa da, Brüksel kendi AI teknolojilerini geliştirmek için yatırımları artırıyor. Bu, ABD geliştirmelerine olan bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçasıdır.

ABD'de de bu kısıtlamalar eleştirildi. Apple, Amazon ve Google gibi devleri bir araya getiren SIIA derneği, ihracat kısıtlamalarının Amerikan teknolojilerinin küresel yayılımına zarar vereceği konusunda uyardı. Bugün AI, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelerek dünyayı yeni bir teknolojik rekabet alanına dönüştürüyor.

Yapay ZekaABDOpenAITeknolojiAnthropic
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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