Thomas Tuchel'in çıkışı: İngiltere, 2026 Dünya Kupası başlangıcında Hırvatistan'ı mağlup etti

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Thomas Tuchel'in çıkışı: İngiltere, 2026 Dünya Kupası başlangıcında Hırvatistan'ı mağlup etti

İngiltere Milli Takımı, yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki ilk resmi maçına galibiyetle başladı. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen "Üç Aslanlar", 4-2'lik skorla zafer kazanarak turnuvanın ana favorilerinden biri olduklarını kanıtladı. Ancak bu galibiyet İngilizler için kolay olmadı ve takımın savunma hattındaki sorunlar uzmanların gözünden kaçmadı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Maçın ilk yarısı beklenmedik olaylara sahne oldu. Harry Kane penaltı ile skoru açsa da, Hırvatistan hızla karşılık verdi. Goal.com'un haberine göre, Thomas Tuchel'in Marc Guehi yerine John Stones ve Ezri Konsa'yı ilk 11'e dahil etme kararı kendini kanıtlamadı. Özellikle Stones'un hatası nedeniyle Martin Baturina skoru eşitlemeyi başardı. Harry Kane bir korner sonrası duble yapmış olsa da, devre arasına kadar Petar Musa dengeyi yeniden sağladı.

Tuchel'in devre arası "sihri" ve ikinci yarı

Devre arasında Thomas Tuchel'in soyunma odasında futbolculara ne tür talimatlar verdiği şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor. Teknik direktör kendisi sadece "cesurca oynamalarını" istediğini söylese de, sahadaki değişiklikler daha ciddi bir görüşme yapıldığını gösteriyor. İkinci yarıda İngiltere tamamen farklı bir şevkle hareket etmeye başladı ve oyunun kontrolünü eline aldı.

Jude Bellingham, ikinci yarının başında ustalığını sergileyerek takımını yeniden öne geçirdi. Real Madrid yıldızı, rakip savunmacının direncine rağmen topu kalenin köşesine isabetli bir şekilde gönderdi. Ardından Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, bir dizi zor kurtarışla takımını kesin gollerden kurtardı ancak o da maçın sonunda İngilizlerin sıradaki atağını durduramadı.

Yedek kulübesinden oyuna giren Bukayo Saka ve Marcus Rashford ikilisi maça son noktayı koydu. Saka'nın pası sonrası Rashford 85. dakikada dördüncü golü atarak Tuchel'in çıkışını galibiyetle süsledi. Buna rağmen uzmanlar, İngiltere savunmasındaki düzensizliği ve Declan Rice sakatlandığında oyunu kontrol etmede yaşanan zorlukları eleştiriyor.

Bu galibiyet İngiltere için stratejik öneme sahip, ancak Tuchel'in şampiyonluk yolunda hala yapacak çok işi olduğu görüldü. Takımın hücum potansiyeli yüksek olsa da, savunmadaki boşluklar daha güçlü rakiplere karşı verilen mücadelelerde pahalıya patlayabilir. Önümüzdeki beş hafta boyunca İngilizler bu sorunları gidermeye çalışacaklar.

İngiltereThomas Tuchel2026 Dünya KupasıHarry KaneFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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