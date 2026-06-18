Özbekistan Milli Takımı Dünya Kupası çıkış maçında Kolombiya'ya boyun eğdi

Özbekistan millî futbol takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasındalele debut yaptı. Meksika'daki efsanevi "Azteca" Stadyumu'nda oynanan DK-2026 grup aşamasının ilk turunda temsilcilerimiz, Kolombiya millî takımına karşı sahaya çıkıp 1-3 mağlubiyet aldı. Bu maç sadece sonucuyla değil, Özbek futbolu için taşıdığı tarihi önemle de dikkat çekicidir. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Bayern yıldızı Luis Diaz, sahada belirgin bir lider olarak öne çıktı. Kolombiyalıların hücum oyunu 40. dakikada meyvesini verdi. Luis Diaz'ın şık pasının ardından, Crystal Palace savunmacısı Daniel Muñoz akrobatik bir vuruşla Ötkir Yusupov'un ağlarını sarstı. İlk yarı, Güney Amerika temsilcisinin küçük bir üstünlüğüyle sona erdi.

Abbosbek Fayzullaev'den tarihi gol

İkinci yarıda Fabio Cannavaro'nun öğrencileri oyunun ivmesini geri kazanmayı başardı. Disiplinli ve kompakt bir oyun sergileyen "Beyaz Kurtlar", 60. dakikada dengeyi sağladı. Kanattan gelen topun geri dönmesiyle Abbosbek Fayzullaev kafa vuruşuyla gol atarak Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünün sahibi oldu. Bu gol, stadyumdaki Özbek taraftarlar arasında büyük bir sevinç yarattı.

Ancak sevinç uzun sürmedi. Beş dakika sonra Luis Diaz yeniden sahneye çıktı. Orta sahadaki bir hatanın ardından Gustavo Puerta topu Diaz'a ulaştırdı ve onun sert şutunu Ötkir Yusupov engelleyemedi. Maçın sona ermesine kısa bir süre kala Kolombiyalılar bir kez daha başarıya ulaşarak skorun 3-1 olmasını sağladılar. Luis Diaz, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Maç sonrası Luis Diaz heyecanını gizleyemedi: "Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum; millî takımımle Dünya Kupası'nda oynamak. Gol atmaktan ve asist yapmaktan daha güzel bir şey yok". Bayern forveti, takımının galibiyetinde kilit isim oldu.

Kolombiya millî takımının teknik direktörü Nestor Lorenzo ise Özbekistan millî takımının oyununa yüksek puan verdi. ixbt.com'un haberine göre teknik direktör, rakibin çok disiplinli savunma yaptığını ve savunmalarını aşmanın zor olduğunu vurguladı. Lorenzo, öğrencilerinin fırsatları değerlendirme konusunda hala çok çalışması gerektiğini belirtti.

Mağlubiyete rağmen, Özbekistan millî takımının çıkışı uzmanlar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Dünya çapında yıldızlara sahip Kolombiya'ya karşı gösterilen onurlu direnç, takımın gelecek maçlarda puan alması için iyi bir temel oluşturabilir.