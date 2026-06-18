Oppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikası

·38·Teknoloji
Oppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikası

Akıllı telefon pazarında önemli bir yere sahip olan Oppo, büyük bir duyuru yapmadan yeni Reno 15A modelini tanıttı. Cihaz, sıra dışı batarya kapasitesi ve zorlu koşullara karşı dayanıklılığı ile orta segmentte öne çıkıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni akıllı telefon yıl başında tanıtılan Reno 15F modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın en önemli avantajı güç kaynağıdır. Mühendisler, kasanın içine 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirmeyi başardılar. Bu değer günümüz akıllı telefonları için rekor seviyede olup, kullanıcıya birkaç günlük otonom çalışma süresi garanti ediyor. Ayrıca, 80 W hızlı şarj teknolojisi, bu kadar büyük bir bataryayı kısa sürede doldurma imkanı tanıyor.

Ekran ve performans özellikleri

Oppo Reno 15A, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,6 inçlik AMOLED ekranla donatılmıştır. Full HD+ çözünürlüğündeki ekran, 1400 nit parlaklığa ulaşarak güneşli havalarda bile net bir görüntü sunar. Ekran yüzeyi AGC Dragontrail STAR D+ koruyucu cam ile kaplanmış olup, parmak izi okuyucusu doğrudan ekranın altına yerleştirilmiştir.

Akıllı telefonun performansından Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi sorumludur. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 standartlarında dahili depolama ile desteklenmektedir. Bu kombinasyon, günlük görevler ve oyunlar için yeterli gücü sağlar. Ayrıca kullanıcılar, microSD kart desteği ile depolama alanını genişletebilirler.

Kamera ve ekstrem koruma

Kamera yetenekleri de göz ardı edilmemiş. Ana kamera bloğu üç modülden oluşuyor:

  • 50 megapiksel ana sensör (OIS optik görüntü sabitleme sistemi ile);
  • 8 megapiksel geniş açılı lens;
  • 2 megapiksel makro modül.
Selfie tutkunları için ise 50 megapiksel yüksek çözünürlüklü ön kamera yer alıyor. Bu, sosyal medya için kaliteli içerik üretmeye olanak tanıyor.

Özellikle belirtmek gerekir ki, Oppo Reno 15A kasası IP66, IP68 ve hatta IP69 standartlarına göre korunmaktadır. Bu, akıllı telefonun sadece suya düşmelere karşı değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su jetlerine karşı da dayanıklı olduğu anlamına gelir. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü tercih edilmiştir. Cihazın Japonya pazarındaki başlangıç fiyatı yaklaşık 400 dolardır. Türkiye pazarına girişi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Reno serisinin popülaritesi göz önüne alındığında gelme ihtimali yüksektir.

OppoReno 15AAkıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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