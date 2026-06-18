Sam Kerr ABD'ye Dönüyor: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzalıyor

·36·Spor
Sam Kerr ABD'ye Dönüyor: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzalıyor

Kadın futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Avustralyalı forvet Sam Kerr, kariyerine ABD'nin NWSL liginde devam etmeye çok yakın. Londra ekibi Chelsea ile vedalaşan deneyimli futbolcunun, boşta olan statüsüyle Gotham FC kadrosuna katılması bekleniyor. Bu transferin sadece Amerika ligi için değil, tüm dünya kadın futbolu için yılın en sansasyonel olaylarından biri olması bekleniyor. Bunu Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki Sam Kerr, altı buçuk yıllık başarılı kariyerinin ardından İngiltere'den ayrıldı. Chelsea formasıyla gerçek bir efsaneye dönüşen oyuncu, 158 maçta attığı 116 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasında yer alıyor. Londra'daki son sezonu da oldukça etkileyici geçti; tüm kulvarlarda 17 gol atan forvet, takımının Manchester United karşısında aldığı galibiyette tek golün sahibi oldu.

Chelsea'deki Altın Çağın Sonu

Sam Kerr'in İngiltere kariyeri kupalarla doluydu. 2020 yılında takıma katıldığından beri beş kez Kadınlar Süper Ligi (WSL) şampiyonluğu, üç İngiltere Kupası ve üç Lig Kupası kazandı. Sahadaki soğukkanlılığı ve kritik anlarda gol atma yeteneği, Chelsea'yi Avrupa'nın en güçlü ekipleri arasına taşıdı.

Şimdi Avustralyalı yıldız, kendisi için yabancı olmayan bir ortama geri dönüyor. The Athletic'in verdiği bilgilere göre, Kerr 2015-2017 yılları arasında Sky Blue FC (şimdiki Gotham FC) forması giymişti. O dönemde 40 maçta 28 gol atarak yüksek potansiyelini kanıtlamıştı. Bu, onun NWSL'deki üçüncü takımı olacak; daha önce Chicago Red Stars forması da giymişti.

Gotham FC: Yeni Bir Süper Kulüp Doğuyor

Mevcut NWSL şampiyonu Gotham FC, unvanını korumak için transfer piyasasında oldukça aktif hareket ediyor. Sam Kerr'in transferi, kulüp için sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda pazarlama açısından da büyük fayda sağlayacak. Takımda onu eski tanıdıkları olan eski Chelsea oyuncuları Jess Carter ve Ann-Katrin Berger ile uzun süreli sözleşme imzalayan Guro Reiten bekliyor.

Kulüp yönetimi sadece kadroyu güçlendirmekle kalmıyor. Gotham FC, yakın zamanda 35 milyon dolarlık modern bir antrenman tesisinin inşasını duyurdu. Bu tür projeler ve Yael Averbuch West liderliğindeki profesyonel yaklaşım, New Jersey kulübünü Avrupa'nın en iyi futbolcuları için en cazip destinasyonlardan biri haline getiriyor. Sam Kerr'in gelişi ise bu projenin temel taşı olması bekleniyor.

Sam KerrChelseaGotham FCTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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