Tottenham Yeteneği Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo Disiplini ve Bayern Münih İlgisi

·61·Spor
Tottenham Yeteneği Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo Disiplini ve Bayern Münih İlgisi

Tottenham'ın kadrosuna kattığı genç savunmacı Luka Vuskovic, Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Almanya'nın Hamburg kulübündeki başarılı kiralık döneminin ardından, 19 yaşındaki Hırvat futbolcunun geleceğinin parlak olduğu ve oyun tarzında dünya futbolu efsanelerine özgü özellikler taşıdığı konuşuluyor. Goal.com haberine göre.

Union Berlin'in eski teknik direktörü Nenad Bjelica, genç savunmacının yeteneğini yüksek şekilde değerlendirerek onu dünyanın en güçlü hücumcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile kıyasladı. Bjelica'ya göre Vuskovic'i Portekizli yıldızla sadece fiziksel durumu değil, aynı zamanda futbola olan profesyonel yaklaşımı da birleştiriyor.

Ronaldo gibi çalışkanlık

Sport Bild'e verdiği röportajda Bjelica, Vuskovic'in zihinsel hazırlığına özellikle değindi. Uzman, "Saha içindeki cesareti, topla olan soğukkanlılığı ve mücadelelerdeki kararlılığı beni hayrete düşürüyor. Onda Cristiano Ronaldo'yu zirveye taşıyan özellik var: günde 24 saat futbolla yaşamak" şeklinde belirtti.

Bilgilere göre Luka Vuskovic, henüz 16 yaşındayken Hırvatistan birinci ligindele debut yapmış ve o zamandan beri yüksek düzeydeki dikkatiyle öne çıkmıştı. Bir savunmacı olmasına rağmen, kazanma arzusu ve kendini geliştirme çabası birçok scout'un dikkatini çekti.

Bayern Münih ve gelecek planları

Şu anda Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, yakında Londra kulübünün kadrosuna geri dönecek. Ancak Nenad Bjelica, onu gelecekte Münih'in Bayern Münih kulübü formasıyla görmeyi bekliyor. Onun sözlerine göre Vuskovic, dünyanın en büyük kulüplerinde oynama seviyesine çoktan ulaşmış durumda.

Goal.com'un haberine göre Vuskovic, şu anda Hırvatistan milli takımıyla gençlerin dünya kupasında mücadele ediyor. Bu turnuvanın, transfer piyasasındaki değerinin daha da artmasına ve Avrupa'nın diğer önde gelen takımlarının ilgisinin yoğunlaşmasına hizmet edeceği şüphesiz.

Tottenham yönetimi için ise bu ciddi bir sınav olacak. Bir yandan takım geleceğin yıldızını kadrosunda tutmak isterken, diğer yandan Premier League ve diğer liglerden gelen cazip teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Şimdilik Londralılar, futbolcuyu as kadroya hazırlamayı planlıyor.

TottenhamBayern MunichCristiano RonaldoTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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