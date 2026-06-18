Avrupa Devleri 19 Yaşındaki Lisa Baum İçin Yarışa Girdi

Kadın futbolunda transfer piyasası giderek kızışıyor. Bu sezon sadece Alexia Putellas veya Sam Kerr gibi yıldızlar değil, geleceği parlak genç yetenekler de ilgi odağında. RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum, şu anda Avrupa'nın önde gelen takımlarının ana transfer hedefi haline geldi. Goal.com haberine göre.

Bild'in haberine göre, Alman kulübü yetenekli oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli almaya hazırlanıyor. Şu anda Barcelona, Manchester United, Lyon, Bayern Munich ve London City Lionesses gibi takımlar Baum ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak yarışta Londra ekibi Arsenal'in belirgin bir üstünlüğü olduğu söyleniyor.

Tanzanya'dan Alman Futbolunun Zirvesine

Tanzanya doğumlu olan Lisa Baum'un babası Alman, annesi ise Tanzanyalıdır. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Futbola olan tutkusu, ağabeyi Dennis ile birlikte top oynamasıyla başladı. Maalesef ağabeyi 17 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Baum, sahaya her çıktığında ağabeyini anıyor: kramponlarında ağabeyinin baş harfleri, bilekliğinde ise özel bir alıntı yer alıyor.

Kariyerine Almanya'daki yerel kulüplerde başlayan Baum, bir dönem TSV Pansdorf takımında oynayan tek kız oyuncuydu. Daha sonra Hamburg akademisine katıldı ve henüz 15 yaşındayken kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. Oyun tarzı ve hızı RB Leipzig gözlemcilerinin dikkatini çekti ve burada kendini kanıtlama fırsatı buldu.

Transfer Piyasasındaki Diğer Genç Yıldızlar

Lisa Baum'un yanı sıra, kadın futbolunda birkaç genç yetenek daha transfer gündeminde. Örneğin, İsveç milli takımının forveti Felicia Schroder, geçen sezon attığı 30 golle Chelsea'den rekor bir teklif aldı. Ayrıca, İngiltere milli takımının en genç temsilcisi Erica Parkinson'ın da ABD'nin NWSL ligine geçiş yapmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Özbekistanlı futbolseverler için kadın futbolundaki bu transferler ilgi çekici, çünkü son yıllarda ülkemizde de kadın futboluna verilen önem artıyor. Avrupa devlerinin genç yetenekler için verdiği bu mücadele, bu spor dalının ticari ve profesyonel seviyesinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Lisa Baum'un Arsenal veya Barcelona gibi kulüplerden birine transfer olmasının, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olması bekleniyor. Şu an için RB Leipzig yönetimi, nihai kararı vermeden önce tüm teklifleri değerlendiriyor. Baum'un yeteneği ve sahadaki performansı, onu sadece Almanya'nın değil, dünya kadın futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri yapacaktır.