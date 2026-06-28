Cannavaro: «Sonuçtan dolayı üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum»

Özbekistan Milli Futbol Takımı başantrenörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası 3. turunda Kongo DR'ye karşı alınan üzücü mağlubiyetin (1:3) ardından basın toplantısında görüşlerini paylaştı. İtalyan teknik adam, maç analizi, yapılan hatalar ve oyuncuların performansı hakkında konuştu.

Cannavaro, maçın iki farklı şekilde geçtiğini özellikle vurguladı:

«Bugün ilk yarıya çok iyi başladık, birçok fırsat yakaladık. İlk yarıda çok fazla enerji harcadık. Bugüne kadar fiziksel verimliliğimiz iyiydi, bugün de fiziksel olarak iyi mücadele ettik.

Rakibimiz de fiziksel olarak iyi hazırlanmış bir takımdı. Maçtan önce topu kontrol etmezsek işlerin zorlaşacağını biliyorduk. İkinci yarıda ise hatalar yapmaya başladık ve bu yüzden goller yedik».