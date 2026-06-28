Cannavaro: «Sonuçtan dolayı üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum»
Özbekistan Milli Futbol Takımı başantrenörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası 3. turunda Kongo DR'ye karşı alınan üzücü mağlubiyetin (1:3) ardından basın toplantısında görüşlerini paylaştı. İtalyan teknik adam, maç analizi, yapılan hatalar ve oyuncuların performansı hakkında konuştu.
«İkinci yarıda hatalar yaptık ve cezalandırıldık»
Cannavaro, maçın iki farklı şekilde geçtiğini özellikle vurguladı:
«Bugün ilk yarıya çok iyi başladık, birçok fırsat yakaladık. İlk yarıda çok fazla enerji harcadık. Bugüne kadar fiziksel verimliliğimiz iyiydi, bugün de fiziksel olarak iyi mücadele ettik.
Rakibimiz de fiziksel olarak iyi hazırlanmış bir takımdı. Maçtan önce topu kontrol etmezsek işlerin zorlaşacağını biliyorduk. İkinci yarıda ise hatalar yapmaya başladık ve bu yüzden goller yedik».
«Bu sonuçtan dolayı üzgünüm ama bu büyük bir deneyimdi»
Teknik direktör, mağlubiyete rağmen bu turnuvanın gelecek için bir temel oluşturacağına inanıyor:
«Elbette oyuncularla çok fazla iletişim kurdum. Grubumuzda güçlü takımlara karşı oynamamız gerektiğini biliyorduk. Ancak bu sonuçtan dolayı üzgünüz.
Bu turnuva hem benim hem de oyuncular için büyük bir deneyim oldu. Bunun gelecekte bize büyük bir motivasyon vereceğini düşünüyorum».
«Oyunculara karşı bir şikayetim yok»
Fabio Cannavaro sözlerinin sonunda, mağlubiyetin suçunu öğrencilerine atmayacağını ve onları desteklediğini belirtti:
«Evet, hatalar yaptık. Ancak oyuncular hakkında hiçbir şikayetim yok. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve onlarla gurur duyuyorum».
Milli takımımız için 2026 Dünya Kupası grup aşaması sona ermiş olsa da, bu tarihi turnuva oyuncularımız için büyük bir okul görevi gördü. Sayfamızı takip etmeye devam edin, play-off'un en sıcak tartışmalarını aktarmaya devam edeceğiz!
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