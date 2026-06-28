Portekiz, Kolombiya ve Kongo DR Play-off'ta Kiminle Karşılaşacak?
Dünya Kupası K grubundaki tüm maçlar resmen sona erdi. Son turun dramatik mücadelelerinin ardından, bu gruptan play-off aşamasına yükselen milli takımların son 16 turundaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu.
Son tur sonuçlarının kısa özeti:
Kongo DR — Özbekistan 3:1 (Temsilcilerimiz Eldor Shomurodov'un hızlı golüyle öne geçseler de, ikinci yarıdaki hatalar nedeniyle üzücü bir mağlubiyet aldılar).
Kolombiya — Portekiz 0:0 (İki dev arasındaki sert mücadelede kaleler kapanırken, bu sonuç her iki takımın da bir üst tura çıkmasını sağladı).
Son 16 turu eşleşmeleri ve resmi tarihler:
Grup aşaması sonuçlarına göre, K grubu liderleri play-off'un ilk aşamasında şu rakiplerle karşı karşıya gelecek:
Portekiz — Hırvatistan. Play-off'un en merkezi ve ateşli çarpışmalarından birinin olması beklenen bu mücadele 3 Temmuz tarihinde oynanacak.
Kolombiya — Gana. Grubu birinci sırada tamamlayan Kolombiyalıların Afrikalılara karşı vereceği ölüm kalım savaşı 4 Temmuz tarihine belirlendi.
Kongo DR — İngiltere. Özbekistan galibiyetiyle play-off'a yükselen Kongo DR takımını, turnuvanın en büyük favorilerinden biri bekliyor.
Turnuvanın grup aşaması temsilcilerimiz için sona ermiş olsa da, önümüzde Dünya Kupası'nın en heyecanlı ve hatayı affetmeyen play-off maçları var. Bu haberi futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!
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