Portekiz, Kolombiya ve Kongo DR Play-off'ta Kiminle Karşılaşacak?

Dünya Kupası K grubundaki tüm maçlar resmen sona erdi. Son turun dramatik mücadelelerinin ardından, bu gruptan play-off aşamasına yükselen milli takımların son 16 turundaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu.

Son tur sonuçlarının kısa özeti:

Kongo DR — Özbekistan 3:1 (Temsilcilerimiz Eldor Shomurodov'un hızlı golüyle öne geçseler de, ikinci yarıdaki hatalar nedeniyle üzücü bir mağlubiyet aldılar).

Kolombiya — Portekiz 0:0 (İki dev arasındaki sert mücadelede kaleler kapanırken, bu sonuç her iki takımın da bir üst tura çıkmasını sağladı).

Son 16 turu eşleşmeleri ve resmi tarihler:

Grup aşaması sonuçlarına göre, K grubu liderleri play-off'un ilk aşamasında şu rakiplerle karşı karşıya gelecek:

Portekiz — Hırvatistan. Play-off'un en merkezi ve ateşli çarpışmalarından birinin olması beklenen bu mücadele 3 Temmuz tarihinde oynanacak. Kolombiya — Gana. Grubu birinci sırada tamamlayan Kolombiyalıların Afrikalılara karşı vereceği ölüm kalım savaşı 4 Temmuz tarihine belirlendi. Kongo DR — İngiltere. Özbekistan galibiyetiyle play-off'a yükselen Kongo DR takımını, turnuvanın en büyük favorilerinden biri bekliyor.

Turnuvanın grup aşaması temsilcilerimiz için sona ermiş olsa da, önümüzde Dünya Kupası'nın en heyecanlı ve hatayı affetmeyen play-off maçları var. Bu haberi futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!