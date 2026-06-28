Dünya Kupası 2026. Ürdün – Arjantin 1:3 (golleri izleyin)

·51·Spor
Dünya Kupası 2026. Ürdün – Arjantin 1:3 (golleri izleyin)

Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları sona erdi. J Grubu'nda son tur karşılaşmaları oynandı. Arjantin, Ürdün'ü mağlup ederek yüzde yüzlük bir başarıyla play-off turuna yükseldi.

Dünya Kupası 2026. J Grubu. 3. Tur
Ürdün — Arjantin 1:3
Goller: Tamari 55 — Lo Celso 19, Lautaro 31 (pen), Messi 80.

ArjantinÜrdünLionel MessiLautaro MartínezGiovani Lo Celso
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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