2026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin Özbekistan'ı mağlup ettiği maçın üç kahramanı

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası macerası başarısızlıkla sonuçlandı. Son turda temsilcilerimiz Kongo DR karşısındaki maça golle başlasa da, karşılaşmayı 1-3 mağlubiyetle tamamladılar. Afrikalılar ise hırslı bir galibiyetle play-off biletini kaptılar.

«Euro-Futbol» yayını, Kongoluların bu galibiyetini sağlayan en iyi futbolcuların reytingini ve 10 üzerinden aldıkları puanları açıkladı.

Yoan Vissa — 9,0 (Maçın adamı)

Newcastle forveti sahanın en dikkat çeken ismi oldu. Sadece penaltı kazandırıp bunu gole çevirerek maçın kırılma noktasını yaratmakla kalmadı, aynı zamanda 90. dakikada attığı ikinci golle Özbekistan'ın son umutlarını da yok etti. Maç boyunca sergilediği yüksek hız özellikle takdir edildi.

Noah Sadiki — 8,0

Sadiki sahada tıpkı Barcelona orta sahası Pedri gibi hareket etti. Hücum trendlerini belirleyerek oyunun temposunu kontrol etti.

Rakip sahanın son üçte birlik dilimine 14 isabetli pas verdi (maçın en iyi istatistiği).

İki gollü hücumu başlatan isim oldu.

11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı ve 3 duran top organizasyonunda etkili oldu.

Fiston Mayele — 8,0

Cédric Bakambu'nun yerine yedek kulübesinden oyuna giren Mayele, maçın gerçek kırılma noktası oldu. Kongo DR'nin galibiyet golünü kaydetti. Sadece 40 dakika içinde rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşarak bu alanda maçın en iyi performansını sergiledi.