China Mobile Uzayda Baz İstasyonuna Sahip Yeni Bir Uyduyu Test Edecek

·2·Teknoloji
China Mobile Uzayda Baz İstasyonuna Sahip Yeni Bir Uyduyu Test Edecek

Çin'in en büyük operatörü China Mobile, yakın zamanda Mobile Connected Satellite 03 adlı yeni bir test uydusunu yörüngeye yerleştirmeye hazırlanıyor. Bu cihazın, akıllı telefonlarla doğrudan uydu iletişimi kurma teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Projenin temel önemi, yer üstü altyapısı olmadan iletişim kalitesini sağlamaya hizmet etmesidir. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın ayırt edici özelliği, bünyesinde barındırdığı uzay baz istasyonudur. Ixbt.com'un verdiği bilgilere göre, bu teknoloji, standart akıllı telefonların herhangi bir ek donanım veya özel anten olmadan doğrudan uyduya bağlanma imkanını test etmek için tasarlanmıştır. Bu da mobil iletişim kulelerinin bulunmadığı bölgelerde bile kararlı sinyal alımını mümkün kılar.

Nesnelerin İnterneti ve geniş kapsamlı iletişim

Mobile Connected Satellite 03 yalnızca sesli aramalar veya mesajlarla sınırlı kalmayacak. Yeni uydunun Nesnelerin İnterneti (IoT) için tasarlanan hizmetleri de test etmesi planlanıyor. Bu, geniş bant ve dar bant IoT çözümlerinin birlikte çalışmasını test etmeye olanak tanıyacak ve sonuç olarak çeşitli akıllı cihazlar uzay üzerinden veri alışverişi yapabilecek.

Hatırlatmak gerekirse, şirket bu yılın Haziran ayında teknik testler için China Mobile 02 uydusunu yörüngeye çıkarmıştı. GalaxySpace tarafından geliştirilen bu öncül cihaz, uzay ve yer üstü ağlarını entegre etme teknolojilerini araştırmak için kullanılıyor. Yeni model ise bu yetenekleri daha da genişletecek.

Çin'de bu tür servislerin gelişimi, geçen yılın Eylül ayında Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'nın China Mobile şirketine uydu iletişim hizmetleri sunması için lisans vermesinin ardından hız kazandı. Şu anda ülkenin üç büyük operatörünün tamamı bu izne sahip ve rekabet ortamında uzay teknolojilerini uygulamaya koyuyorlar.

Bu teknolojiler özellikle acil durumlarda, denizde, uzak dağlık bölgelerde ve geleneksel mobil iletişim altyapısının bulunmadığı bölgelerde hayati önem taşımaktadır. Özbekistan gibi dağlık bölgeleri fazla olan ülkeler için de bu tür uzay baz istasyonları, gelecekte iletişim kapsamını %100'e çıkarmada temel çözüm olabilir.

Uzmanlara göre, akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanması önümüzdeki yıllarda mobil iletişim pazarında devrim yaratacak. Bu sadece kullanıcılara kolaylık sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda küresel ölçekte dijital uçurumu azaltmaya da yardımcı olacak.

China MobileUyduAkıllı TelefonUzay TeknolojileriIoT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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