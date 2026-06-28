Araçlar için özel TWSC TC301 USB-C flash bellek tanıtıldı

·30·Teknoloji
Araçlar için özel TWSC TC301 USB-C flash bellek tanıtıldı

Veri depolama teknolojileri alanında uzmanlaşmış TWSC şirketi, araç sahipleri ve video izleme sistemleri için tasarlanan yeni TC301 modelini resmen duyurdu. Bu kompakt cihaz, modern taşıtlardaki zorlu koşullarda çalışmak üzere özel olarak optimize edilmiş olup yüksek dayanıklılık değerleri ile öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınından alınan bilgilere göre, TC301 modeli tamamen metal bir gövdeyle üretilmiştir ve kendine özgü T-şeklinde bir yapıya sahiptir. Bu tasarım sadece cihazın kompakt olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda araç içindeki USB portlarında yer tasarrufu sağlar ve dış mekanik etkilerden koruma sunar. Cihazın boyutları sadece 26,1 x 16,1 x 16 mm'dir.

Ekstrem sıcaklıklar ve yüksek hız

Yeni flash belleğin en temel avantajı, ekstrem iklim koşullarına olan dayanıklılığıdır. TC301, çalışma durumunda -25 ile +85 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışır. Veri depolama modunda ise -45 dereceye kadar olan soğuklara dayanabilir. Bu özellik, özellikle kışların sert veya yazların aşırı sıcak geçtiği bölgelerde, araç içinde kalan cihazlar için oldukça kritiktir.

Teknik olarak cihaz, 128 GB kapasiteli orijinal TLC NAND flash bellek ile donatılmıştır. Sıralı okuma hızı 320 MB/s'ye, yazma hızı ise 255 MB/s'ye kadar ulaşmaktadır. Bu hız değerleri, yüksek çözünürlüklü (4K) videoların gecikme olmadan kaydedilmesine ve kopyalanmasına olanak tanır.

7/24 kesintisiz çalışma

TWSC TC301 modeli, standart tüketici tipi flash belleklerin aksine, 7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Araç içi kameralar ve güvenlik kameraları için gerekli olan döngüsel kayıt (verilerin üzerine tekrar yazma) fonksiyonunu destekler. Bu da cihazın hizmet ömrünü uzatır ve önemli karelerin kaybolma riskini azaltır.

Cihazın temel teknik özellikleri şöyledir:

  • Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli metal;
  • Arayüz: Modern USB-C;
  • Bellek tipi: 128 GB TLC NAND;
  • Çalışma sıcaklık aralığı: -25 °C ile +85 °C arası;
  • Depolama sıcaklığı: -45 °C ile +85 °C arası.
Günümüzde birçok modern elektrikli araç ve multimedya sistemine sahip otomobil USB-C portları ile donatılmaktadır. TWSC şirketinin bu çözümünün, Tesla gibi akıllı araçlar için ideal bir aksesuar olması bekleniyor. Kompakt boyut ve yüksek dayanıklılık kombinasyonu, onu otomobil pazarı için cazip bir ürün haline getiriyor.

Uzmanlara göre, TC301 gibi özelleşmiş cihazlar, sürekli titreşim ve sıcaklık değişimlerine karşı özel koruma katmanlarına sahip oldukları için standart flash belleklerden daha uzun ömürlüdür. Cihazın perakende satış fiyatı ve küresel pazara çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi açıklanmadı.

TWSCTeknolojiOtomobilUSB-CBellek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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