Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı

Hollanda'da ötanazi yasasında yapılan değişikliklerin ardından, 12 yaşın altındaki bir çocuğa ilk kez doktor yardımıyla yaşamı sonlandırma işlemi uygulandı. Bu bilgi, ülkenin Sağlık Bakanı Sophie Hermans tarafından parlamentoya sunulan yıllık raporda açıklandı.

Bakan, geçen yıl tedavisi mümkün olmayan ağır bir hastalığa yakalanan bir çocuğa bu işlemin uygulandığını belirtti. Ancak çocuğun yaşı ve teşhisi hakkındaki bilgiler gizli tutuldu. Şimdi, işleme katılan doktorun eylemlerinin yasalar çerçevesinde olup olmadığı savcılık tarafından incelenecek.

Hollanda hükümeti, 2024 yılında 1 ile 12 yaş arasındaki ağır hasta çocuklar için ötanaziye izin veren kuralları onaylamıştı. Yasaya göre, bu uygulama yalnızca hastanın acıları çok şiddetli olduğunda ve durumunu iyileştirme imkanı bulunmadığında uygulanabilir.

Ayrıca, doktorların karar vermeden önce bir dizi katı gerekliliğe uymaları şarttır. Hastanın durumunu değerlendirmeleri, tüm bilgileri sunmaları, başka tedavi yöntemlerinin kalmadığından emin olmaları ve bağımsız bir doktor görüşü almaları gerekmektedir. 12 yaş altındaki çocuklar için ise ebeveynlerin onayı zorunludur.

Bu yasanın yılda yaklaşık 5-10 çocuk için uygulanabileceği belirtiliyor. Hollanda, 2002 yılında dünyada ötanaziyi katı şartlar altında yasallaştıran ilk ülke olmuştu. Belçika ise 2014'ten beri tüm yaşlardaki çocuklar için doktor yardımıyla yaşamı sonlandırma işlemine izin vermektedir.

Resmi verilere göre, geçen yıl Hollanda'da ötanazi veya doktor yardımıyla yaşamı sonlandırma ile ilgili 10.341 vaka kaydedildi. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artış gösterdi.