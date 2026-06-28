Gary Neville İngiltere Milli Takımını Eleştirdi: Sadece Jude Bellingham Formda

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunmacısı Gary Neville, "Three Lions"un Dünya Kupası'ndaki oyunundan memnun olmadığını açıkça dile getirdi. Ona göre, Thomas Tuchel yönetimindeki takımda şu anda sadece Jude Bellingham beklenen düzeyde ve yüksek formda oynuyor. Diğer futbolcuların performansı ise endişe verici. Goal.com haberine göre.

İngiltere Milli Takımı, G grubunda Panama'yı 2-0 mağlup ederek grup lideri olarak 1/32 final aşamasına yükseldi. Jude Bellingham ve Harry Kane'in attığı goller takıma galibiyeti getirmiş olsa da, Neville oyun kalitesinin eleştirileri durdurmak için yeterli olmadığını vurguladı. İngilizler şimdi Atlanta'da Kongo DR Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Goal.com'un haberine göre Neville, ITV kanalına verdiği röportajda Bellingham'ı takımın tek parlak noktası olarak nitelendirdi. "Şu an formda olan tek oyuncu o, oldukça canlı ve çevik görünüyor. Jude kendisinden beklenen seviyede oynuyor. Bu takım son yıllarda finallere ve yarı finallere çıkarak belirli bir standart belirledi, bu yüzden beklentiler de buna göre yüksek", dedi eski futbolcu.

Savunma Sorunları ve Tuchel'in Görevi

Neville, takımın savunmadaki istikrarsızlığına da özellikle değindi. Özellikle Declan Rice'ın kadroda olmadığı maçta, Panama temsilcileri İngiltere savunmasını birkaç kez aşmayı başardı. Uzmanın uyarısına göre, daha güçlü rakipler bu tür hataları asla affetmeyecektir.

"Thomas Tuchel röportajında, takımın daha güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda gelişim göstereceğini söyledi. Bunu yapmak zorundalar. Teknik ekip analizler sırasında her şeyin yolunda olduğunu düşünmemeli. Declan Rice'ın dönmesine ve savunma hattının çok daha güçlenmesine ihtiyacımız var. Panama bizi cezalandıracak yeterli beceriye sahip değildi, ancak play-off'larda durum değişecek", diye ekledi Neville.

İngiltere Milli Takımı grubu lider tamamlamış olsa da, uzmanlar ve taraftarlar arasında memnuniyetsizlik hakim. Neville'e göre takım, önceki turnuvalarda belirlediği yüksek çıtayı şu an için karşılayamıyor. Bu durum, galibiyetlerden sonra bile eleştirilere neden oluyor.

Ona göre, Morgan Rogers ve Marcus Rashford gibi futbolcular da dahil olmak üzere takım üyelerinin oyunlarını kökten geliştirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde İngiltere Milli Takımı, play-off aşamasının ilk turlarında turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak. Tuchel'in öğrencileri için sıradaki sınav kritik önem taşıyor.