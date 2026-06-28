2026 Dünya Kupası: Özbekistan FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi

·63·Spor
2026 Dünya Kupası: Özbekistan FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi

Özbekistan millî futbol takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını tamamladıktan sonra FIFA'nın çevrimiçi sıralama sisteminde belirgin bir düşüş yaşadı. G grubuyla yer aldığı turnuvadaki üç mağlubiyetin ardından temsilcilerimiz sıralamada tek seferde 10 basamak geriledi.

FIFA Sıralamasındaki Kayıplar ve Rakamlar

Grup aşaması sonuçlarına göre, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri dünya sıralamasında 50. sıradan 60. sıraya geriledi.

Üç maçın tamamında fırsatları değerlendiremeyen Özbek futbolcular toplamda 49,20 sıralama puanı kaybetti. Şu an itibarıyla millî takımımızın hesabında 1409,73 puan bulunuyor.

Dünya Kupası Sonuçlarının Analizi

Dünya Kupası'nda Özbekistan millî takımı G grubunda güçlü rakiplere karşı mücadele etti ve şu sonuçları aldı:

  • Kolombiya — Özbekistan 3:1

  • Portekiz — Özbekistan 5:0

  • Kongo DR — Özbekistan 3:1

Sonuç olarak millî takımımız, tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı puan alamadan, 2:11'lik gol oranı ile tamamladı.

Tarihi Başarılar ve Unutulmaz Anlar

Sonuçlar sevindirici olmasa da, 2026 Dünya Kupası Özbek futbolu için bir dizi tarihi olayla mühürlendi:

  • Orta Asya'da bir ilk: Özbekistan millî takımı, Dünya Kupası final aşamasına katılan ilk Orta Asya takımı olarak tarihe geçti.

  • Tarihi ilk gol: Defans ve hücum arasında görev yapan Abbosbek Fayzullayev Kolombiya kalesine attığı golle, ülke tarihinin Dünya Kupaları'ndaki ilk golünün sahibioldu.

  • Sardor'un golü: Takım kaptanı ve lideri Eldor Shomurodov ise Kongo DR millî takımına karşı oynanan maçta kendi adına bir gol kaydetti.

ÖFA için büyük finansal ödül

Mağlubiyetlere rağmen, turnuvanın final aşamasına katılmak bile finansal açıdan büyük bir kazanç getirdi. Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFA), 2026 Dünya Kupası final aşamasında yer aldığı için FIFA'dan 12,5 milyon dolar tutarında finansal ödül almayı garantiledi. Bu fonların gelecekte Özbek futbolunu geliştirmek ve yeni temeller atmak için kullanılması bekleniyor.

Bu tarihi analizi futbolsever yakınlarınızla paylaşın!

ÖzbekistanFIFAFabio CannavaroAbbosbek FayzullayevEldor Shomurodov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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