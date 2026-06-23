Kadınlar için emeklilik yaşı tekrar yükseltiliyor: yeni düzenleme

1 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan'da kadınlar için emeklilik yaşı altı ay daha artırılarak 65'e çıkarılacak. Böylece ülkede erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı eşitlenmiş olacak.

Ülkenin «Emeklilik Maaşları Hakkında» kanununa göre, kadınların emeklilik yaşı 1 Temmuz 2017'den 1 Temmuz 2027'ye kadar her yıl kademeli olarak altı ay artırılmaktadır. Erkekler için bu süreç 1 Temmuz 2021'de tamamlanmış ve emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmiştir.

Mevzuata göre, yaşa bağlı emeklilik maaşı alma hakkı, emeklilik yaşına ulaşmış ve kişisel sigorta hesabında yeterli emeklilik sermayesi biriktirmiş vatandaşlara verilir. Emeklilik sermayesi yetersizse, en az 25 yıllık sigorta stajı şartı aranmaktadır.

Emeklilik maaşı alma hakkına sahip olmayan vatandaşlara ise yaşa bağlı sosyal yardım bağlanır. 1 Ocak 2023'ten itibaren bu yardımın miktarı 220 manat, en düşük emeklilik maaşı ise 320 manat olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yaşa bağlı emeklilik maaşı ömür boyu tahsis edilir.

Bilgi olarak, kadınlar için emeklilik yaşının önceki artırımı 1 Temmuz 2025'te gerçekleştirilmiş ve o tarihte yaş 64 yıl 6 ay olarak belirlenmişti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Özbekistan'daki mevcut mevzuata göre kadınlar için genel emeklilik yaşı 55 olarak belirlenmiştir.