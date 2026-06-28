Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Karşılaştırmalarını Eleştirdi

·3·Spor
Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Karşılaştırmalarını Eleştirdi

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, Nations League grup aşaması maçlarının ardından kaptanı Cristiano Ronaldo hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu. Uzman, 41 yaşındaki forvetin diğer yıldızlarla karşılaştırılmasını uygun bulmuyor. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, Ronaldo'nun fiziksel durumunun ve sahadaki rolünün tamamen benzersiz olduğunu vurguladı. Goal.com haberi veriyor.

Grup aşamasının tüm 270 dakikasını sahada geçiren Cristiano Ronaldo, takımı play-off durumunu belirlemişken bile yedek kulübesine alınmadı. Bu durum birçok uzman ve taraftarın tepkisine neden oldu. Zira Arjantin Milli Takımı Lionel Messi'yi, Norveç ise Erling Haaland'ı dinlendirmeyi tercih ederken, Portekiz onur kaptanını tam süre oynatmaya devam ediyor.

Karşılaştırmalar Çocukça Bir Yaklaşım

Basın toplantısında gazetecilerin Ronaldo'nun neden rotasyona girmediği yönündeki sorularına Martinez sert bir yanıt verdi. Ona göre her futbolcunun organizması ve oyun tarzı bireysel bir yaklaşım gerektiriyor. İspanyol teknik adam, "Futbolcularımızı başka takımların oyuncularıyla karşılaştırmıyoruz. Bu çocukça bir yaklaşım olurdu" şeklinde belirtti.

Teknik direktörün açıklamasına göre, Cristiano Ronaldo gibi deneyimli bir oyuncu için fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel hazırlık ve disiplin daha önemlidir. Sahada doğru zamanda doğru yerde olmayı biliyor ve takımın hücum hattında boş alanlar yaratma konusunda temel görevi yerine getiriyor. Martinez'e göre Ronaldo'nun 90 dakika oynaması takım için bir sorun teşkil etmiyor.

Portekiz teknik ekibi, her futbolcunun durumunu özel veriler ve göstergeler (data) üzerinden analiz ediyor. Kolombiya ile berabere biten maçta (0:0) teknik direktör Joao Neves, Ruben Neves, Diogo Dalot ve Joao Cancelo gibi oyuncuları değiştirmesine rağmen Ronaldo'yu sahada tuttu. Bu da forvetin toparlanma sürecinin diğerlerinden farklı olduğu anlamına geliyor.

Şu anda Portekiz Milli Takımı kadrosunda 21 futbolcu süre alabildi. Bu da takımda bir rotasyon sisteminin olduğunu gösteriyor. Ancak kaptanın yeri dokunulmaz kalmaya devam ediyor. Son maçta gol atamamış olsa da Martinez, onun fiziksel ve zihinsel durumundan tamamen memnun olduğunu ifade etti.

Bir sonraki aşama maçları öncesinde Ronaldo'nun bu yüklemeye ne kadar hazır olduğu büyük bir soru işareti. Ancak Roberto Martinez kararında kararlı: Cristiano Ronaldo sadece bir futbolcu değil, takımın sahadaki lideridir ve onun için ayrı kurallar geçerlidir. Play-off aşamasında bu riskin ne kadar haklı çıkacağını zaman gösterecek.

Cristiano RonaldoPortekizRoberto MartinezLionel MessiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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