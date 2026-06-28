2026 Dünya Kupası: Messi ve Ronaldo Karşılaşması Hangi Aşamada Olabilir?

·47·Spor
2026 Dünya Kupası: Messi ve Ronaldo Karşılaşması Hangi Aşamada Olabilir?

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Kolombiya ile berabere kalarak (0:0) grubu lider tamamlayamadı. Sonuç olarak Kolombiyalılar 7 puanla zirveye yerleşirken, Portekizliler 5 puanla ikinci sırada kaldı.

Karşılaşma yalnızca finalde gerçekleşebilir

Bu sonuç, turnuvanın play-off ağını ciddi şekilde etkiledi. Birçok futbolseverin merakla beklediği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki tarihi karşılaşma artık play-off'un ilk aşamalarında gerçekleşmeyecek. Yolları ancak Dünya Kupası finalinde kesişebilir.

Yıldızların play-off'taki ilk rakipleri

Her iki efsane de takımlarıyla birlikte son 32 turuna hazırlanıyor:

  • Portekiz: 3 Temmuz'da Hırvatistan milli takımına karşı sahaya çıkacak.

  • Arjantin: Bir gün sonra, yani 4 Temmuz'da Cabo Verde ile mücadele edecek.

Son dans: Ronaldo 41, Messi 39 yaşında

Uzmanlara göre, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın her iki futbolcu için de kariyerlerindeki son turnuva olma ihtimali oldukça yüksek.

Cristiano Ronaldo bu yılın Şubat ayında 41 yaşını doldururken, Lionel Messi tam da bu turnuva devam ederken 39 yaşına girdi.

Bu tarihi turnuvada hangi efsanenin daha ileriye gideceğini izlemeye devam edeceğiz. Haberleri futbolseverlerle paylaşın!

Cristiano RonaldoLionel MessiPortekizArjantinKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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