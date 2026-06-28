2026 Dünya Kupası: Özbekistan - Kongo maçında en düşük not Abduqodir Husanov'un

Özbekistan milli takımı için tarihi Dünya Kupası macerası çok erken sona erdi. Grup aşamasındaki üç maçta da fırsatlar değerlendirilemedi. Kongo DR'ye karşı oynanan son maçta Fabio Cannavaro'nun öğrencileri skoru hızla açmış olsalar da, ikinci yarıdaki savunma ağırlıklı oyun ve yapılan hatalar nedeniyle üst üste üç gol yediler (1:3). Maçın kırılma noktası ise kalemizde verilen penaltı oldu.

«Euro-Futbol» yayını, bu karşılaşmanın ardından Özbekistan milli takımının bazı futbolcularının performansını 10 üzerinden değerlendirdi.

Eldor Shomurodov — 7,5 (Milli takımın en iyisi)

Milli takım kaptanı ve gol kralı bu maçta görevini tam anlamıyla yerine getirdi. Şık bir vuruşla skoru açarak takıma umut verdi.

İlk yarıda presle aktif rol aldı ve 3 kez top kaptı.

İkinci yarıda takımın geriye çekilmesi onu da etkiledi; maç boyunca 22 kez top kaybı yaşadı ve ikinci yarının başında net bir fırsatı değerlendiremedi. Yayın, eğer takım hücum oyununa devam etseydi Eldor'un bir gol daha atabileceğini belirtti.

Abbosbek Fayzullayev — 7,0

Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzün sahibi, ilk yarıyı yüksek seviyede tamamladı.

Shomurodov'un golünde belirleyici pası vermemiş olsa da, A. Mozgovoy'un pasından sonra topa dokunmayarak rakibi şaşırttı ve atağın gelişimine büyük katkı sağladı.

Savunmada da aktif olup 3 kez top kaptı, 4 kez faul yapması ise sahadaki mücadeleci yapısını gösterdi. Ancak ikinci yarıda o da tüm takım gibi düşüş yaşadı.

Abduqodir Husanov — 3,0 (Kötü performans)

Manchester City stoperi ve takımımızın yıldızı için bu karşılaşma çok zor geçti. Yayın, ona en düşük notlardan birini verdi.