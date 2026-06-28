Harry Kane İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve Pele rekoruna yaklaştı

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupaları tarihinde ülkesi adına en çok gol atan futbolcu olarak tarih sayfalarında sağlam bir yer edindi. Panama milli takımına karşı oynanan maçta attığı gol, sadece takımının 2-0'lık galibiyetini perçinlemekle kalmadı, aynı zamanda forvetin efsanevi Gary Lineker rekorunu kırmasını da sağladı. Bu başarı, İngiliz futbolu için yeni bir dönemin başladığının habercisi niteliğinde. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın belirleyici anlarında Jude Bellingham tarafından gönderilen isabetli pası Harry Kane kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu gol, forvetin Dünya Kupaları'ndaki on birinci golü oldu. Böylece, 1986 ve 1990 turnuvalarında toplam 10 gol atan efsanevi Gary Lineker'i geride bırakmayı başardı. Goal.com'un haberine göre, Bayern Münih forveti artık dünya çapındaki rekorların peşinde.

Maç sonrası verdiği röportajda Kane, bu sonuçtan dolayı büyük gurur duyduğunu gizlemedi. "Dünya Kupası, bir profesyonel futbolcunun kariyerindeki en büyük turnuva. Burada 11 gol atmak benim için büyük bir onur. Bu anların tadını takım arkadaşlarımla birlikte çıkarmak ve turnuva boyunca yeni hedeflere ulaşmak istiyorum", diye belirtti İngiltere milli takım kaptanı BBC Sport'a.

Pele ve diğer efsanelerin izinde

Harry Kane artık dikkatini dünya futbolu efsanelerinin sonuçlarına çevirdi. Bir sonraki hedefi Brezilyalı efsane Pele. Pele'nin Dünya Kupaları'nda attığı 12 gol bulunuyor. Dikkat çekici olan nokta, Kane'in 11 golünü 16 maçta atmış olması, Pele'nin de aynı sayıda maçta bu sonuca ulaşmış olmasıdır. Bu durum, İngiliz forvetin verimliliğinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Genel sıralamada Kane, Cristiano Ronaldo'yu (10 gol) çoktan geride bıraktı. Şu anda Lionel Messi (18 gol), Miroslav Klose (16 gol), Kylian Mbappe (16 gol) ve Brezilyalı Ronaldo (15 gol) gibi yıldızların gerisinde yer alıyor. Eğer Kane mevcut formunu korursa, 2026 Dünya Kupası sonuna kadar tüm zamanların en iyi beş golcüsü arasına girme şansına sahip.

Bu tarihi sonuç, Kane için bir nevi cevap niteliğindeydi. Zira Gana ile oynanan golsüz beraberliğin ardından forvet eleştirilerin hedefi olmuştu. O maçta topa sadece 19 kez dokunarak kariyerinin en sönük performanslarından birini sergilemişti. Ancak milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, öğrencisini savunarak dünya çapındaki yıldızlara sorumluluk yüklemenin doğal olduğunu belirtti.

Tuchel'e göre, Arjantin nasıl Lionel Messi'ye veya Fransa nasıl Kylian Mbappe'nin hizmetlerine güveniyorsa, İngiltere de Harry Kane'in yeteneğine öyle güveniyor. Teknik direktör, Kane gibi futbolcuların her durumda maçın kaderini belirleyebileceğini ve onlara olan güvenin tam olduğunu özellikle vurguladı. İngiltere milli takımı şu anda grubunda liderliğini sürdürüyor.