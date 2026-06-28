Ugreen, 160W Nexode Pro Akıllı Şarj Cihazını Avrupa Pazarına Sundu

·33·Teknoloji
Ugreen, 160W Nexode Pro Akıllı Şarj Cihazını Avrupa Pazarına Sundu

Modern gadget pazarının lider aksesuar üreticilerinden biri olan Ugreen, yeni nesil şarj cihazı Nexode Pro 160W'ın Avrupa'daki satışlarına resmen başladı. Bu cihaz, sadece yüksek gücüyle değil, aynı zamanda özgün tasarımı ve kullanıcıyla "iletişim" kurabilme yeteneğiyle de teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni ürün şu anda Birleşik Krallık ve Almanya'daki Amazon mağazalarında yaklaşık 90 euro civarında fiyatlandırılıyor. Prime Day indirimleri kapsamında alıcıların bu cihazı çok daha uygun bir fiyata, yaklaşık 66 euroya edinebilecekleri belirtiliyor. Bu, ana rakibi olan Anker Prime 160W (fiyatı 130 euro) ile karşılaştırıldığında oldukça ekonomik bir teklif.

Teknik Özellikler ve Port Çeşitliliği

Nexode Pro 160W modeli, aynı anda beş cihazı şarj etme kapasitesine sahip. Bunun için cihazda dört adet USB-C ve bir adet USB-A portu bulunuyor. Bu özellik, özellikle aynı anda dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer küçük gadget'ları şarj etme ihtiyacı duyan kullanıcılar için oldukça kullanışlı.

Cihazın temel avantajı, Power Delivery 3.1 standardını desteklemesidir. İki USB-C portu tek başına 140W'a kadar güç sağlayabilir, bu da MacBook Pro gibi güçlü dizüstü bilgisayarları maksimum hızda şarj etmek için yeterlidir. Toplam güç ise 160W'tır.

Akıllı Enerji Dağıtımı ve Renkli Ekran

Ugreen mühendisleri, cihaza akıllı enerji dağıtım sistemi entegre ettiler. Aynı anda beş gadget bağladığınızda, sistem gücü otomatik olarak dağıtır. Örneğin, beş cihaz bağlıyken bile ana USB-C portu 65W gücü korur, böylece dizüstü bilgisayarın çalışması kesintiye uğramaz.

Yeni modelin en ilgi çekici yanı, gövdesine yerleştirilmiş küçük renkli ekrandır. Kullanıcı bu ekran üzerinden şu bilgileri takip edebilir:

  • Her bir port üzerinden iletilen anlık güç miktarı;
  • Cihazın çalışma sıcaklığı;
  • Hizmete ilişkin diğer teknik veriler.
Ayrıca cihaz kendine özgü bir "kişiliğe" sahip: kullanıcı isteğine göre ekranda farklı emojiler görüntülenebilir. Bu fonksiyon, şarj cihazını sadece teknik bir araçtan ilgi çekici bir masaüstü aksesuarına dönüştürüyor.

Ugreen markalı ürünlerin yaygınlığını göz önüne alırsak, yakında Nexode Pro 160W modelini yerel perakendecilerin raflarında görebiliriz. Bu tür evrensel şarj cihazları, çok sayıda kablo ve adaptörden kurtulup masaüstünü düzenlemek isteyenler için ideal bir çözümdür.

UgreenNexode ProTeknolojiGadgetŞarj Cihazı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

China Mobile Uzayda Baz İstasyonuna Sahip Yeni Bir Uyduyu Test EdecekChina Mobile Uzayda Baz İstasyonuna Sahip Yeni Bir Uyduyu Test EdecekBugün, 11:58Kanada, ABD enerji pazarına doğal uranyumla çalışan nükleer reaktörler sunuyorKanada, ABD enerji pazarına doğal uranyumla çalışan nükleer reaktörler sunuyorBugün, 10:59Yapay Zeka Dijital Ödemeler Alanında Devrim Yaratıyor: Hindistan DeneyimiYapay Zeka Dijital Ödemeler Alanında Devrim Yaratıyor: Hindistan DeneyimiBugün, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: 16 Pinli Konnektör Bir Ekran Kartını Daha Kullanılamaz Hale GetirdiNVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: 16 Pinli Konnektör Bir Ekran Kartını Daha Kullanılamaz Hale GetirdiBugün, 09:22Xiaomi İlk NAS Ağ Depolama Cihazını Tanıtmaya HazırlanıyorXiaomi İlk NAS Ağ Depolama Cihazını Tanıtmaya HazırlanıyorBugün, 08:53Belkin, Thunderbolt 5 Arayüzlü Güçlü Bir Dock İstasyonu TanıttıBelkin, Thunderbolt 5 Arayüzlü Güçlü Bir Dock İstasyonu TanıttıBugün, 08:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi