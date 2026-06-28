Ugreen, 160W Nexode Pro Akıllı Şarj Cihazını Avrupa Pazarına Sundu

Modern gadget pazarının lider aksesuar üreticilerinden biri olan Ugreen, yeni nesil şarj cihazı Nexode Pro 160W'ın Avrupa'daki satışlarına resmen başladı. Bu cihaz, sadece yüksek gücüyle değil, aynı zamanda özgün tasarımı ve kullanıcıyla "iletişim" kurabilme yeteneğiyle de teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni ürün şu anda Birleşik Krallık ve Almanya'daki Amazon mağazalarında yaklaşık 90 euro civarında fiyatlandırılıyor. Prime Day indirimleri kapsamında alıcıların bu cihazı çok daha uygun bir fiyata, yaklaşık 66 euroya edinebilecekleri belirtiliyor. Bu, ana rakibi olan Anker Prime 160W (fiyatı 130 euro) ile karşılaştırıldığında oldukça ekonomik bir teklif.

Teknik Özellikler ve Port Çeşitliliği

Nexode Pro 160W modeli, aynı anda beş cihazı şarj etme kapasitesine sahip. Bunun için cihazda dört adet USB-C ve bir adet USB-A portu bulunuyor. Bu özellik, özellikle aynı anda dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer küçük gadget'ları şarj etme ihtiyacı duyan kullanıcılar için oldukça kullanışlı.

Cihazın temel avantajı, Power Delivery 3.1 standardını desteklemesidir. İki USB-C portu tek başına 140W'a kadar güç sağlayabilir, bu da MacBook Pro gibi güçlü dizüstü bilgisayarları maksimum hızda şarj etmek için yeterlidir. Toplam güç ise 160W'tır.

Akıllı Enerji Dağıtımı ve Renkli Ekran

Ugreen mühendisleri, cihaza akıllı enerji dağıtım sistemi entegre ettiler. Aynı anda beş gadget bağladığınızda, sistem gücü otomatik olarak dağıtır. Örneğin, beş cihaz bağlıyken bile ana USB-C portu 65W gücü korur, böylece dizüstü bilgisayarın çalışması kesintiye uğramaz.

Yeni modelin en ilgi çekici yanı, gövdesine yerleştirilmiş küçük renkli ekrandır. Kullanıcı bu ekran üzerinden şu bilgileri takip edebilir:

Her bir port üzerinden iletilen anlık güç miktarı;

Cihazın çalışma sıcaklığı;

Hizmete ilişkin diğer teknik veriler.

Ayrıca cihaz kendine özgü bir "kişiliğe" sahip: kullanıcı isteğine göre ekranda farklı emojiler görüntülenebilir. Bu fonksiyon, şarj cihazını sadece teknik bir araçtan ilgi çekici bir masaüstü aksesuarına dönüştürüyor.

Ugreen markalı ürünlerin yaygınlığını göz önüne alırsak, yakında Nexode Pro 160W modelini yerel perakendecilerin raflarında görebiliriz. Bu tür evrensel şarj cihazları, çok sayıda kablo ve adaptörden kurtulup masaüstünü düzenlemek isteyenler için ideal bir çözümdür.