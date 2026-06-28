Elon Musk'ın kurduğu Starbase şehrinde ilk kez polis departmanı oluşturuldu

ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde, SpaceX tarafından inşa edilen Starbase şehir-kozmodromu kendi kolluk kuvvetleri sistemine kavuştu. Bu teknolojik bölgeye ilk kez bir polis şefi atandı. Bu adım, sadece uzay uçuşlarını gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir şehir altyapısı oluşturma yolunda önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şehir komisyonunun kararına göre, bu sorumluluk gerektiren göreve Teksas'ın Belton şehrinden gelen polis teğmeni Glenn Bennett layık görüldü. Şehir yöneticisi Cayetana Polanco, bu sürecin kolay olmadığını belirterek, yeni zorluklara hazır olan ve gelişmekte olan bölgenin güvenliğini sağlayabilecek bir aday bulundukları için memnuniyetini dile getirdi.

Deneyimli bir asker ve profesyonel dedektif

Glenn Bennett'in özgeçmişi, bu göreve tesadüfen gelmediğini gösteriyor. 2006'dan 2021'e kadar ABD ordusunda hizmet vermiş ve Afganistan'daki askeri operasyonlarda yer almış. 2015'ten beri polis teşkilatında görev yapan Bennett, özel operasyonlar ve kriminal araştırma birimlerini yönetmiş. Ayrıca, sertifikalı bir CrossFit eğitmeni ve uluslararası polis oyunları katılımcısıdır.

Starbase polis şefliği pozisyonu için rekabet oldukça yüksekti. Ixbt.com verilerine göre, Teksas'ın çeşitli şehirlerinden deneyimli yöneticiler ve hatta Ohio eyaletinden uzmanlar dahil toplam 50'den fazla aday başvuru yaptı. Adaylar arasında standart dışı devriye yöntemleri önerenler de vardı, ancak komisyon Bennett'in klasik deneyimine ve askeri disiplinine öncelik verdi.

Teknoloji merkezinin yeni çehresi

Starbase sadece bir roket fırlatma alanı değil, aynı zamanda Elon Musk'ın Mars'ı kolonize etme planlarının merkezidir. Burada binlerce mühendis, işçi ve aileleri yaşıyor. Bu nedenle, bölgede kamu güvenliğinin sağlanması SpaceX için stratejik bir öneme sahip. Polis departmanının kurulması, bölgenin hukuki statüsünü güçlendiriyor.

Bölgesel açıdan bakıldığında, Starbase gibi özel şirketler tarafından kurulan şehirlerin gelişimi, ABD hukukunda yeni emsaller oluşturuyor. Artık Glenn Bennett'in sadece düzeni sağlaması değil, aynı zamanda dünyanın en ileri teknoloji şirketi etrafında şekillenen toplumun kendine özgü ihtiyaçlarına uyum sağlaması gerekecek.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın Şubat ayında Starbase bölgesinde bir polis karakolu kurulması planlandığı açıklanmıştı. SpaceX şu anda Starship roketlerinin testlerine devam ediyor ve şehir altyapısı da roket teknolojileri gibi hızla genişliyor.