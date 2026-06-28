Harry Maguire, Marcus Rashford'un Manchester United'a Dönüşü İçin Temel Şartları Açıkladı

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Harry Maguire, Marcus Rashford'un Manchester United'a Dönüşü İçin Temel Şartları Açıkladı

"Manchester United" savunmacısı Harry Maguire, eski takım arkadaşı Marcus Rashford'un "Old Trafford"a dönme ihtimali hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Rashford'un geleceği, son haftalarda Avrupa futbol kamuoyunun odak noktası haline geldi. Goal.com haberine göre.

Bilgilerle, Rashford 2025-26 sezonunu kiralık olarak "Barcelona"da geçirdi ve tüm turnuvalarda 14 gol ile 14 asiste imza attı. Katalanlar La Liga'da şampiyon olmalarına rağmen, sonunda futbolcuyu 26 milyon sterline satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiler. Bunun yerine "Bordo-Mavililer", 70 milyon sterlin karşılığında Anthony Gordon'u kadrolarına katmayı tercih ettiler.

Dönüş Şartları ve Karşılıklı Anlaşma

Goal.com'un haberine göre Harry Maguire, "The Rest Is Football" podcastinde Rashford'un "Manchester United"a dönmesi için iki önemli şartın yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Savunmacıya göre, bu transfer öncelikle kulüp için, ikinci olarak da futbolcunun kendisi için her açıdan doğru bir karar olmalı.

"Marcus ile ilişkilerimiz mükemmel. Ne kadar harika bir futbolcu olabileceğini çok iyi biliyorum. Bence kulüp ve Marcus karşılıklı bir anlaşmaya varmalılar. Eğer dönerse, onun mutlu, özgüvenli ve yüksek seviyede performans sergilemesini isteriz. Bu karar hem kulübe hem de kendisine uygun olmalı", dedi Maguire.

Şu anda Rashford'un "Manchester United" ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor. Haftalık 325 bin sterlin maaş alan forvet için kulübün kapıları hala açık, ancak nihai kararın yaz transfer döneminde verilmesi bekleniyor.

Dünya Kupası'ndaki Parlak Performans

Kulüpteki belirsizliklere rağmen Rashford, İngiltere milli takımıyla kendini göstermeye devam ediyor. Panama milli takımına karşı oynanan maçta hızı ve yaratıcılığıyla ön plana çıktı. Maguire, takım arkadaşının bu performansını yüksek takdir ederek, onun durdurulamaz bir güç olduğunu kabul etti.

"Gana maçında biraz yavaş kalmıştık ancak Rashford, Panama mücadelesinde oyunu hemen kontrol altına aldı. Sağ ve sol kanattan yaptığı ortalar rakip savunmayı çaresiz bıraktı. Marcus formunda olduğunda onu durdurmak neredeyse imkansızdır. Biz İngiltere taraftarları olarak onun ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz", diye ekledi savunmacı.

Manchester United'daki bu değişiklikler futbolseverler için oldukça ilgi çekici, çünkü takım kadroyu gençleştirmek ve hücum hattını güçlendirmek üzerinde çalışıyor. Rashford'un dönüşü, "Kırmızı Şeytanlar"ın gelecek sezonki hedeflerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Manchester UnitedMarcus RashfordHarry MaguireTransferlerİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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