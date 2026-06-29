Real Madrid ve Jose Mourinho Endrick Hakkında Nihai Kararı Verdi

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Real Madrid ve Jose Mourinho Endrick Hakkında Nihai Kararı Verdi

Madrid'in Real Madrid kulübü, Brezilyalı yetenekli forvet Endrick hakkında beklenmedik ancak kesin bir karar aldı. Son zamanlarda futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı yönündeki söylentilere rağmen, "Kraliyet Kulübü" yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho, genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi. Bu karar, futbolcunun geleceği ve takımın yeni sezondaki hücum potansiyelinin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Marca'nın verdiği bilgilere göre, Real Madrid yönetimi 19 yaşındaki forveti başka bir kulübe kiralamaya niyetli değil. Geçen sezonun ikinci yarısını Fransa'nın Lyon ekibinde kiralık olarak geçiren Endrick, artık Santiago Bernabeu stadyumunda yerini almak için savaşmaya hazır. Kulüp yetkilileri, Brezilyalı futbolcunun as takıma kendini kanıtlama vaktinin geldiğine inanıyor.

Mourinho Sisteminde Yeni Güç

Portekizli uzman Jose Mourinho, Endrick'in fiziksel durumunu, hızını ve hücumdaki agresifliğini yüksek değerlendiriyor. Bu özelliklerin, teknik direktöre yeni sezonda hücum hattını yeniden yapılandırırken yardımcı olması bekleniyor. İki sezondur kupa kazanamayan Madrid kulübü için Endrick gibi genç ve tutkulu oyuncuların katkısı çok kritik.

Endrick de Madrid'de kalmak ve dünyanın en güçlü kulüplerinden birinde kendini kanıtlamak istiyor. Kiralık gitmektense, Mourinho yönetiminde antrenman yapmanın ve deneyimli takım arkadaşlarıyla rekabet etmenin gelişimi için daha faydalı olduğunu düşünüyor. Futbolcunun olgunluğu ve zihinsel hazırlığı, teknik ekipte olumlu bir izlenim bıraktı.

Ancak, ilk 11'de yer bulmak kolay olmayacak. Endrick, hücum hattında Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi futbolcularla ciddi bir rekabete girecek. Ayrıca, ağır sakatlıktan dönen Rodrygo sahaya döndüğünde, hücumdaki rekabetin daha da artacağı kesin. Mourinho'nun elinde farklı tarzda forvetlerin olması, ona taktiksel değişiklikler için geniş imkanlar sunuyor.

Sonuç olarak, Real Madrid, Endrick'i uzun vadeli bir projenin parçası olarak görüyor ve oyuncunun kısa vadeli geleceği de İspanya'nın başkentiyle bağlantılı. Sezon öncesi hazırlık süreci genç forvet için belirleyici bir aşama olacak ve o, kendisine verilen fırsatı maksimum düzeyde değerlendirmeye çalışacak.

Real MadridJose MourinhoEndrickTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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