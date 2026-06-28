Dünya Kupası 2026'da Hataya Yer Yok: Son 32 Turu Tüm Eşleşmeler

·9·Spor
Dünya Kupası 2026'da Hataya Yer Yok: Son 32 Turu Tüm Eşleşmeler

2026 Dünya Kupası'nda en kritik aşama başlıyor. Gruplardan başarıyla çıkan 32 takım, şimdi son 32 turunda turnuvada kalabilmek için mücadele edecek.

Bu aşamada beraberlik takımları kurtarmaz: Her maçın sonunda bir galip belirlenecek, mağlup olan ise Dünya Kupası'na veda edecek.

Play-off aşaması Güney Afrika — Kanada maçıyla başlıyor

Son 32 turunun ilk karşılaşması 28 Haziran'da Taşkent saatiyle 23:59'da oynanacak.

Bu maçta Güney Afrika ve Kanada milli takımları karşı karşıya gelecek.

Ertesi gün ise turnuvanın ana favorilerinden biri olan Brazil, Japonya'ya karşı sahaya çıkacak.

Dünya Kupası 2026 Son 32 Turu Maç Takvimi

Tarih ve Saat

Karşılaşma

28 Haziran, 23:59

Güney Afrika — Kanada

29 Haziran, 22:00

Brazil — Japonya

30 Haziran, 01:30

Germany — Paraguay

30 Haziran, 06:00

Netherlands — Morocco

30 Haziran, 22:00

Ivory Coast — Norway

1 Temmuz, 02:00

France — Sweden

1 Temmuz, 06:00

Mexico — Ecuador

1 Temmuz, 21:00

England — DR Congo

2 Temmuz, 01:00

Belgium — Senegal

2 Temmuz, 05:00

USA — Bosnia

2 Temmuz, 23:59

Spain — Austria

3 Temmuz, 04:00

Portugal — Croatia

3 Temmuz, 08:00

Switzerland — Algeria

3 Temmuz, 23:00

Australia — Egypt

4 Temmuz, 03:00

Argentina — Cape Verde

4 Temmuz, 06:30

Colombia — Ghana

Dünya Kupası 2026'da Hataya Yer Yok: Son 32 Turu Tüm Eşleşmeler...

Favorileri ciddi sınavlar bekliyor

Son 32 turunda bir dizi ilgi çekici eşleşme oluştu.

Brazil disiplinli Japonya ile karşılaşırken, Netherlands güçlü savunmasıyla tanınan Morocco'yu test edecek. France, Sweden ile; England ise DR Congo ile sahaya çıkacak.

Play-off aşamasında rakibi hafife almak, tek bir hatayla turnuvadan elenmeye yol açabilir.

En çok beklenen karşılaşmalar

Taraftarların özellikle şu maçlara odaklanması bekleniyor:

  • Brazil — Japonya;

  • Netherlands — Morocco;

  • Portugal — Croatia;

  • Argentina — Cape Verde;

  • Colombia — Ghana;

  • Belgium — Senegal.

Son dünya şampiyonu Argentina, 4 Temmuz'da Cape Verde ile karşılaşacak. İlk Dünya Kupası katılımında play-off'a yükselen Cape Verde, dünya şampiyonuna karşı sürpriz yapmaya çalışacak.

Şimdi gerçek mücadele başlıyor

Grup aşamasında takımlar hatalarını sonraki maçlarda düzeltme şansına sahipti. Play-off'ta ise böyle bir imkan olmayacak.

Her gol, her kurtarış ve hatta tek bir yanlış karar, takımın kaderini belirleyebilir.

Sizce son 32 turunda hangi takım en büyük sürprizi yapacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve maç takvimini futbolseverlere gönderin.

BrezilyaJaponyaArjantinKanadaFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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