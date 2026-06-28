2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık teknik direktörü istifaya sürükledi: Halktan özür diledi

Güney Kore milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımı ciddi bir karara yol açtı. Milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo, turnuvanın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Teknik adam, taraftarlardan açıkça özür dileyerek beklenen sonucun alınamaması nedeniyle tüm sorumluluğu üstlendi.

«Kore halkından içtenlikle özür dilerim»

Hong Myung-bo yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörlüğünden ayrılma kararını bildirdi.

«Kore halkından içtenlikle özür dilerim. Milli takım teknik direktörlüğünden ayrılıyorum» dedi.

Aynı zamanda teknik direktör, Kore futboluna olan sevgisinin değişmeyeceğini ve gelecekte de milli takımı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Tüm sorumluluğu üstlendi

Hong Myung-bo, milli takımı yönetmenin kolay bir görev olmadığını kabul etti.

Her kararının doğru olduğunu iddia edemeyeceğini belirtti. Dünya Kupası'nda takımın önceden belirlenen hedeflere ulaşamaması, istifasının temel nedeni oldu.

«Her kararımın doğru olduğunu söyleyemem. Beklediğimiz sonuca ulaşamadık ve bunun için tüm sorumluluğu üstleniyorum».

Güney Kore'nin eksikleri nelerdi?

Asya temsilcisi grup aşamasında 3 puan topladı. Ancak bu sonuç bir üst tura çıkmak için yeterli olmadı.

İstatistik Sonuç Grup «A» Toplanan puan 3 Final sıralaması 3. sıra Durum Turnuvadan elendi

Takım üçüncü sırada yer almasına rağmen, en iyi üçüncüler arasına giremedi.

Taraftar güvenini geri kazanma görevi

Hong Myung-bo, Kore futbolunun taraftarların güvenini yeniden kazanacağını umduğunu belirtti.

Milli takımın geleceğine inandığını, yeni teknik direktörü ve futbolcuları destekleyeceğini söyledi.

Güney Kore için 2026 Dünya Kupası başarısızlıkla sonuçlandı. Artık ülke futbol federasyonunun, milli takımı yeni bir aşamaya taşıyacak bir teknik direktör bulması gerekecek.

Sizce Hong Myung-bo istifa ederek doğru bir karar mı verdi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.