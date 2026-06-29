Kozmik harita güncellendi: Euclid teleskobu Samanyolu merkezinin eşsiz bir görüntüsünü yakaladı

·2·Teknoloji
Kozmik harita güncellendi: Euclid teleskobu Samanyolu merkezinin eşsiz bir görüntüsünü yakaladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaya gönderilen Euclid teleskobu, Samanyolu galaksisinin merkezinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü oluşturdu. Sadece 26 saatlik gözlem sonucunda elde edilen bu devasa mozaik, 60 milyondan fazla yıldızı içeriyor. Bu keşif sadece astronomik bir fotoğraf değil, aynı zamanda gelecekte ötegezegenleri aramak için temel bir "referans haritası" görevi görecek. Ixbt.com haber veriyor.

Euclid teleskobu, geniş görüş alanı sayesinde bu karmaşık görevi rekor sürede tamamladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyadaki en güçlü gözlemevlerinden biri olan Hawaii'deki Keck Gözlemevi'nin benzer derinlikte bir görüntü elde etmesi için yaklaşık 2000 saat harcaması gerekirdi. Euclid ise bu işi bir günden biraz fazla sürede bitirerek, Hubble teleskobundan 270 kat daha geniş bir alanı tek seferde kapsadı.

Ötegezegen arayışında yeni aşama

Elde edilen görüntü, kütleçekimsel mikrolensing yöntemiyle yeni gezegenler bulmada devrim niteliğinde bir öneme sahip. Bu yöntem, uzak bir yıldız ışığının ön plandaki başka bir yıldızın kütleçekim etkisiyle güçlenmesine dayanıyor. Eğer ön plandaki yıldızın çevresinde bir gezegen varsa, bu durum ışık sinyalinde karakteristik bir değişiklik yaratır. ixbt.com verilerine göre, son 20 yılda keşfedilen 300'e yakın ötegezegenin neredeyse tamamı tam olarak galaksi merkezi yönünde tespit edildi.

Paris Astrofizik Enstitüsü astronomu Jean-Philippe Boilley, bu tür gözlemler için yıldızların yoğun olduğu alanların gerekli olduğunu vurguladı. Euclid tarafından oluşturulan mozaik, halihazırda bilim dünyasına malum olan 51 gezegen sistemini içeriyor. Bu harita, NASA'nın gelecekte fırlatacağı Nancy Grace Roman Space Telescope projesi için bir temel oluşturacak.

Yeni haritanın önemli yönü, yıldızların hareketlerini ve başlangıç konumlarını kaydetmiş olmasıdır. Gelecekte Nancy Grace Roman teleskobu bir mikrolensing olayını tespit ettiğinde, bilim insanları Euclid verilerine dayanarak gezegenlerin kütlesini ve sistemdeki konumunu kesin olarak hesaplayabilecekler.

Soğuk ve uzak dünyaları keşfetmek

Geleneksel yöntemlerin aksine, mikrolensing yöntemi sadece sıcak ve büyük gezegenlerle sınırlı değildir. Bu yöntem, Güneş Sistemi dışındaki soğuk ve uzak yörüngelerde dönen gezegenlerin de bulunmasına olanak tanır. Bilim insanları, Samanyolu'ndaki neredeyse her yıldızın en az bir böyle gezegene sahip olabileceğini tahmin ediyor.

Şu anda Euclid görüş alanında bulunan OGLE-2005-BLG-390Lb gibi soğuk ötegezegenler ve çift yıldız sistemlerindeki nesneler hakkındaki veriler yeniden inceleniyor. Proje yöneticisi Valeria Petterino'ya göre, teleskop tarafından alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler, zamanla yıldız hareketlerinin, toz bulutu yapılarının ve galaksi dinamiğinin incelenmesinde eşsiz bir kaynak olacaktır.

EuclidUzayESASamanyoluÖtegezegen
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kimya Dünyasında Devrim: Bilim İnsanları İlk Kez Toryum Atomları Arasındaki Bağlantıyı KanıtladıKimya Dünyasında Devrim: Bilim İnsanları İlk Kez Toryum Atomları Arasındaki Bağlantıyı KanıtladıDün, 23:54Samsung Ekran Pazarında Çin ile İş Birliğini Güçlendiriyor: Te Mun Ro Pekin'deSamsung Ekran Pazarında Çin ile İş Birliğini Güçlendiriyor: Te Mun Ro Pekin'deDün, 23:26Teknoloji Hayatımızı Nasıl Anlamsız ve Sıkıcı Hale Getiriyor?Teknoloji Hayatımızı Nasıl Anlamsız ve Sıkıcı Hale Getiriyor?Dün, 22:21Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 4 Yıl간 Durduruldu: CERN Evrenin Sırlarını Çözmeye HazırlanıyorBüyük Hadron Çarpıştırıcısı 4 Yıl간 Durduruldu: CERN Evrenin Sırlarını Çözmeye HazırlanıyorDün, 22:21Artemis II Mürettebatının ABD Kongre Altın Madalyası ile Ödüllendirilmesi BekleniyorArtemis II Mürettebatının ABD Kongre Altın Madalyası ile Ödüllendirilmesi BekleniyorDün, 21:56Hindistan'ın ilk insanlı uzay görevi 2028'e ertelenebilirHindistan'ın ilk insanlı uzay görevi 2028'e ertelenebilirDün, 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı