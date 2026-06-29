Kozmik harita güncellendi: Euclid teleskobu Samanyolu merkezinin eşsiz bir görüntüsünü yakaladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaya gönderilen Euclid teleskobu, Samanyolu galaksisinin merkezinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü oluşturdu. Sadece 26 saatlik gözlem sonucunda elde edilen bu devasa mozaik, 60 milyondan fazla yıldızı içeriyor. Bu keşif sadece astronomik bir fotoğraf değil, aynı zamanda gelecekte ötegezegenleri aramak için temel bir "referans haritası" görevi görecek. Ixbt.com haber veriyor.

Euclid teleskobu, geniş görüş alanı sayesinde bu karmaşık görevi rekor sürede tamamladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyadaki en güçlü gözlemevlerinden biri olan Hawaii'deki Keck Gözlemevi'nin benzer derinlikte bir görüntü elde etmesi için yaklaşık 2000 saat harcaması gerekirdi. Euclid ise bu işi bir günden biraz fazla sürede bitirerek, Hubble teleskobundan 270 kat daha geniş bir alanı tek seferde kapsadı.

Ötegezegen arayışında yeni aşama

Elde edilen görüntü, kütleçekimsel mikrolensing yöntemiyle yeni gezegenler bulmada devrim niteliğinde bir öneme sahip. Bu yöntem, uzak bir yıldız ışığının ön plandaki başka bir yıldızın kütleçekim etkisiyle güçlenmesine dayanıyor. Eğer ön plandaki yıldızın çevresinde bir gezegen varsa, bu durum ışık sinyalinde karakteristik bir değişiklik yaratır. ixbt.com verilerine göre, son 20 yılda keşfedilen 300'e yakın ötegezegenin neredeyse tamamı tam olarak galaksi merkezi yönünde tespit edildi.

Paris Astrofizik Enstitüsü astronomu Jean-Philippe Boilley, bu tür gözlemler için yıldızların yoğun olduğu alanların gerekli olduğunu vurguladı. Euclid tarafından oluşturulan mozaik, halihazırda bilim dünyasına malum olan 51 gezegen sistemini içeriyor. Bu harita, NASA'nın gelecekte fırlatacağı Nancy Grace Roman Space Telescope projesi için bir temel oluşturacak.

Yeni haritanın önemli yönü, yıldızların hareketlerini ve başlangıç konumlarını kaydetmiş olmasıdır. Gelecekte Nancy Grace Roman teleskobu bir mikrolensing olayını tespit ettiğinde, bilim insanları Euclid verilerine dayanarak gezegenlerin kütlesini ve sistemdeki konumunu kesin olarak hesaplayabilecekler.

Soğuk ve uzak dünyaları keşfetmek

Geleneksel yöntemlerin aksine, mikrolensing yöntemi sadece sıcak ve büyük gezegenlerle sınırlı değildir. Bu yöntem, Güneş Sistemi dışındaki soğuk ve uzak yörüngelerde dönen gezegenlerin de bulunmasına olanak tanır. Bilim insanları, Samanyolu'ndaki neredeyse her yıldızın en az bir böyle gezegene sahip olabileceğini tahmin ediyor.

Şu anda Euclid görüş alanında bulunan OGLE-2005-BLG-390Lb gibi soğuk ötegezegenler ve çift yıldız sistemlerindeki nesneler hakkındaki veriler yeniden inceleniyor. Proje yöneticisi Valeria Petterino'ya göre, teleskop tarafından alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler, zamanla yıldız hareketlerinin, toz bulutu yapılarının ve galaksi dinamiğinin incelenmesinde eşsiz bir kaynak olacaktır.