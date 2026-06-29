Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı

Kongo DR milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Afrikalıların kaptanı Chancel Mbemba, galibiyetin arkasındaki planı açıkladı.

Mbemba'ya göre, takım ilk yarıda zorlansa da devre arasından sonra durumu değiştirmek için Özbekistan'ın önceden çalışılmış zayıf noktalarından faydalandılar.

İlk yarı Kongo için kolay geçmedi

31 yaşındaki savunmacı, maçın ilk bölümünde takımının beklendiği gibi hareket edemediğini kabul etti.

«Maç bizim için gerçekten zor geçti. İlk yarıda yeterince iyi performans gösteremedik», dedi Mbemba.

Buna rağmen futbolcular panik yapmadı ve ikinci yarıda yeteneklerini sergileyebileceklerine inandılar.

Devre arasından sonra plan işledi

Kongo DR futbolcuları ikinci yarıda oyun temposunu artırarak Özbekistan savunması üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

Mbemba, takımın maç öncesinde milli takımımızın oyunlarını detaylı bir şekilde analiz ettiğini vurguladı.

«Özbekistan'ın yer aldığı maç videolarını izleyerek zayıf noktalarını belirlemiştik».

Ana darbe zayıf noktalara vuruldu

Kongo DR teknik heyeti ve futbolcuları, devre arasından sonra ana odağı tam olarak bu noktalara yöneltmeye karar verdi.

Sonuç olarak Afrikalılar ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmayı 3-1 kendi lehine sonuçlandırdı.

Kısacası, galibiyetin temel faktörleri şunlar oldu:

rakip oyununun önceden analiz edilmesi;

ilk yarıdan sonra soğukkanlılığın korunması;

ikinci yarıda net bir plan dahilinde hareket edilmesi;

Özbekistan'ın zayıf noktalarının etkili bir şekilde kullanılması.

Özbekistan için bir zor ders daha

Kongo DR kaptanının bu sözleri, Dünya Kupası seviyesinde her hatanın ve taktiksel eksikliğin rakip tarafından anında cezalandırıldığını bir kez daha gösterdi.

Milli takımımız için bu maçın sonucu ağır oldu, ancak bu deneyim gelecekte taktiksel hazırlığı ve savunma istikrarını güçlendirmek için önemli bir ders olabilir.

Sizce Özbekistan'ın Kongo DR maçındaki en büyük eksikliği neydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.